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Historias

El salto a la "gloria eterna": los sanjuaninos que cubren la Copa Libertadores para todo el continente

El periodista Matías Bechis y el camarógrafo Carlos Gimeno fueron convocados por ESPN para cubrir partidos de la Copa Libertadores en Mendoza. Ambos contaron cómo se vive desde adentro una transmisión internacional atravesada por estrictos protocolos, presión continental y un despliegue diferente al del torneo local.

Por David Cortez Vega
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La música de la Copa Libertadores suena distinto. Tiene otro ritmo, otro protocolo y otra dimensión. Las luces, los controles, los movimientos calculados y la sensación permanente de estar participando de uno de los eventos deportivos más importantes del continente convierten a cada cobertura en una experiencia única. Y en medio de ese escenario internacional, hubo presencia sanjuanina.

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El periodista deportivo Matías Bechis y el camarógrafo Carlos Gimeno fueron convocados para trabajar en la cobertura televisiva del encuentro que disputaron Independiente Rivadavia y Deportivo La Guaira por la Copa Libertadores. El partido, jugado el último jueves en el Estadio Malvinas Argentinas, terminó con goleada mendocina por 4-1 y marcó para ambos una experiencia profesional que difícilmente olvidarán.

Para Bechis, que actualmente cubre la campaña de Independiente Rivadavia y Gimnasia de Mendoza para ESPN, el salto hacia una cobertura de Libertadores representó un escalón distinto dentro de su carrera. Aunque ya había trabajado en partidos de Copa Sudamericana durante el año pasado, asegura que esta vez todo superó sus expectativas.

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Bechis, en la cobertura para ESPN.

Bechis, en la cobertura para ESPN.

“El nivel organizativo es impresionante. Está todo milimétricamente preparado: dónde podés estar, qué imágenes podés tomar, por dónde moverte. Todo tiene un protocolo”, explicó el periodista, que definió la experiencia como “lo más parecido a una cobertura internacional de selecciones”.

Una experiencia diferente

Para Gimeno, trabajador del canal Xama y con más de 25 años de experiencia detrás de cámara, esta fue su primera cobertura de Copa Libertadores. El sanjuanino contó que, aunque técnicamente el trabajo es similar al de cualquier partido, el entorno cambia por completo. “En Libertadores, el protocolo de CONMEBOL es sagrado. Hay posiciones fijas de las que no podés moverte porque podés arruinar el plano de otra cámara”, detalló.

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Carlos Gimeno en el mundialista mendocino.

Carlos Gimeno en el mundialista mendocino.

También destacó la presión que implica trabajar en una competencia internacional. “Un fuera de foco de dos segundos en Libertadores es una mancha para un camarógrafo. Sabés que esas imágenes se ven en todo el continente”, señaló.

A pesar de eso, valoró especialmente la posibilidad de compartir el campo de juego con periodistas, fotógrafos y camarógrafos de distintos países. “Está bueno conocer colegas de afuera y generar esos contactos”, comentó.

Una amistad que nació en Córdoba

La historia entre ambos comenzó años atrás, cuando estudiaban Comunicación Social en Córdoba. Bechis y Gimeno pertenecen a la misma promoción universitaria y mantuvieron el vínculo profesional y personal con el paso del tiempo.

Mientras Gimeno regresó a San Juan en 2006 para continuar su carrera en medios locales, Bechis terminó instalándose definitivamente en la provincia y construyó su carrera periodística desde Cuyo. Ahora, la Copa Libertadores volvió a reunirlos en una cobertura internacional.

La experiencia continuará la próxima semana. El miércoles, ambos volverán a trabajar juntos en Mendoza, cuando Independiente Rivadavia reciba al histórico Fluminense por una nueva fecha de la Libertadores.

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