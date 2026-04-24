Confirmaron la llegada de una tienda súper top al país: es muy visitada por los sanjuaninos en Chile

Luego de meses de versiones y especulaciones, este viernes se oficializó la llegada de H&M a la Argentina, una marca que muchos sanjuaninos ya conocen de sus viajes de compras a Chile . La reconocida cadena internacional de indumentaria abrirá su primera tienda en el país en 2027, en lo que representa un movimiento relevante dentro del sector comercial y de la industria de la moda.

El desembarco de la firma se dará en el marco de su estrategia de expansión en América Latina y estará acompañado por su socio regional, Hola Moda, encargado de la operación en distintos mercados de la región. Desde la compañía destacaron que el objetivo es acercar su propuesta de moda a precios accesibles a nuevos consumidores, en línea con su modelo global.

El anuncio fue realizado por el CEO del grupo, Daniel Ervér, quien señaló que la apertura en Argentina forma parte de un plan de crecimiento más selectivo, enfocado en mercados estratégicos. En ese contexto, la empresa viene priorizando grandes tiendas en ubicaciones clave y fortaleciendo su logística, tras un período en el que redujo su presencia en locales menos rentables.

La llegada de la marca también se vincula con el reposicionamiento de Argentina dentro del mapa de las grandes cadenas internacionales. En los últimos años, el país volvió a captar el interés de compañías globales, en un escenario marcado por expectativas de mayor estabilidad económica y apertura comercial a mediano plazo.

Un local insignia para los sanjuaninos

Para los sanjuaninos, el nombre de H&M no resulta ajeno. La tienda es una de las más visitadas en los centros comerciales de La Serena y Coquimbo, destinos habituales para quienes cruzan la cordillera en busca de mejores precios y variedad en indumentaria.

Durante recorridas recientes por esos shoppings, se constató que la marca ofrece prendas con descuentos frecuentes y valores competitivos. Por ejemplo, las remeras básicas se consiguen a precios bajos dentro del mercado chileno, mientras que las camisas y pantalones de temporada también presentan costos accesibles en comparación con Argentina.

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En ese sentido, la futura apertura de H&M en el país podría impactar directamente en los hábitos de consumo, especialmente en provincias como San Juan, donde el turismo de compras hacia Chile se consolidó en los últimos años. La posibilidad de acceder a la misma marca sin salir del país aparece como un factor que podría modificar esa dinámica.