jueves 16 de octubre 2025

Tiempo en Chile

Los precios en La Serena: cuánto cuestan las zapatillas y la ropa, ¿y convienen para los sanjuaninos?

A pesar del alza del dólar en Argentina, los precios al cruzar la cordillera siguen tentando. Tiempo de San Juan recorrió tiendas de La Serena y Coquimbo y comprobó que, con descuentos de hasta el 50%, muchos productos aún resultan más baratos.

Por Elizabeth Pérez
En La Serena y Coquimbo, los precios tientan a los sanjuaninos: cuánto se ahorra en ropa y calzado.

¿Conviene cruzar a comprar a Chile? Para muchos sanjuaninos la respuesta sigue siendo sí. Aun con un tipo de cambio menos favorable que en años anteriores, los precios de las tiendas de La Serena y Coquimbo mantienen una ventaja frente a los del comercio argentino, especialmente en calzado e indumentaria deportiva.

Durante una recorrida por los principales centros comerciales, Tiempo de San Juan comprobó que los descuentos alcanzan hasta el 30% en casi toda la tienda, e incluso hay productos destacados con rebajas del 50%. Las promociones abarcan desde ropa urbana y deportiva hasta accesorios, para hombres, mujeres y niños.

El paraíso de las zapatillas

El rubro estrella para los turistas sanjuaninos sigue siendo el calzado. En un local de Skechers, las zapatillas más buscadas se consiguen con 30% de descuento: un modelo clásico queda en 38.990 pesos chilenos, es decir unos 59.000 pesos argentinos, tomando el dólar oficial del Banco Nación a 1.430 pesos.

Las versiones urbanas rondan los 40.590 chilenos (unos 61.500 argentinos), mientras que los modelos más caros llegan a 64.990 (alrededor de 98.600 pesos argentinos).

El verdadero gancho está en las promociones especiales: un modelo ultraliviano y lavable que costaba 60.000 chilenos había sido rebajado por esta semana a 30.000, unos 45.500 pesos argentinos. Incluso las líneas más nuevas no superan los 47.990 chilenos, lo que sigue siendo competitivo frente a los precios en San Juan.

Los accesorios también acompañan: mochilas, gorros y lentes con descuentos, desde 15.000 pesos chilenos (22.795 argentinos) hasta 30.990 (47.095 argentinos).

Moda casual: precios para comparar

En las grandes tiendas chilenas, la ropa urbana también presenta valores interesantes. En Falabella, unas bermudas marcan Bearcliff cuestan 16.990 chilenos (unos 25.700 argentinos) y los pantalones tipo cargo -de los más buscados- 34.990 chilenos (52.900 argentinos).

En Ripley, los packs familiares siguen siendo furor: dos calzas para niñas por 9.990 chilenos (15.000 argentinos) o un pack de pantalones tipo jogging para varones por 12.990 chilenos (19.700 argentinos).

Los jeans Robert Lewis arrancan en 21.990 chilenos (33.400 argentinos), mientras que los clásicos Levi’s rondan los 48 dólares, aunque se ofertan algunos modelos a 33 dólares.

En H&M, las camisas de hombre se consiguen desde 22.990 chilenos (34.900 argentinos) y las remeras básicas, a 8.990 chilenos (13.600 argentinos). En el caso de las mujeres, los pantalones de temporada parten de 17.000 chilenos (25.800 argentinos).

Indumentaria deportiva para todos los bolsillos

En Decathlon, la tienda favorita de los amantes del deporte, los precios siguen siendo un imán. Las remeras para gimnasia se consiguen desde 8.990 a 15.000 chilenos, los shorts deportivos desde 22.000 (unos 33.400 argentinos) y los pantalones tipo jogger por 15.000 chilenos (22.795 argentinos).

Se puede decir a modo de conclusión que aunque los precios en Chile para los sanjuaninos están más altos que el año pasado, el equilibrio entre calidad, variedad y descuentos sigue haciendo que el viaje valga la pena. Para aquellos que planean cruzar a La Serena, cuando se abra el paso de Agua Negra, el shopping del otro lado de la cordillera continúa siendo un destino atractivo, sobre todo si se aprovechan las promociones semanales.

