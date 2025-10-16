La Serena, lista para los sanjuaninos: hoteles de playa confirman precios 2025-2026 y las claves para obtener un super descuento

Los hoteles ubicados sobre la Avenida del Mar son los más demandados por los sanjuaninos que veranean en La Serena. Las habitaciones del Hotel y Cabañas Campanario ofrecen una experiencia mágica con sus vistas al mar.

Laura Cerda (izq), presidenta de la Cámara de Turismo Región de Coquimbo, y Paula Merino, directora; contaron a Tiempo las expectativas y cómo se mantienen los precios de alojamiento para la próxima temporada estival.

Con sus playas de postal, experiencias gastronómicas, naturaleza y compras, La Serena vuelve a posicionarse como el gran destino protagonista para las vacaciones de los sanjuaninos la próxima temporada estival. Ante ese escenario, la Cámara de Turismo Región de Coquimbo confirmó que este verano siguen estables los precios en esa ciudad costera que además continúa elevando su oferta hotelera.

Laura Cerda , presidenta de la cámara, y Paula Merino , directora y además gerenta comercial de Hotel y Cabañas Campanario, compartieron sus expectativas y consejos esenciales para la temporada 2025-2026. Además, hicieron un llamado especial a los turistas a aprovechar los meses fuera de la temporada alta tradicional en los cuales se pueden obtener super descuentos.

Expectativas de temporada

image Laura Cerda, presidenta de la Cámara de Turismo Región de Coquimbo.

Las representantes del sector hotelero esperan una temporada exitosa, aunque posiblemente no tan "explosiva y maravillosa" como la anterior, pensando en las subas y bajas del dólar en argentina. No obstante, cruzar la cordillera tiene para los sanjuaninos una motivación extra que es el turismo de compras, el cual se mantiene firme pese a las fluctuaciones del tipo de cambio.

Cerda mencionó que esta tendencia del argentino se mantiene fuerte, describiéndola con el lema local: "Mar Mall". “En la mañana al mall y en la tarde al mar. Eso aquí lo estamos viviendo y yo creo que lo vamos a vivir de nuevo esta temporada de una manera bastante interesante. Así es que los esperamos con todo nuestro cariño”, indicó.

Los precios de temporada

Respecto al tema de precios, Cerda destacó que la estabilidad de la moneda chilena ha permitido que los valores se mantengan muy similares a los del verano pasado, sin registrar un "salto cuántico" en los costos.

Por su parte, Merino indicó que, en temporada alta, los precios de alojamiento de hoteles, cabañas, y apart-hoteles para una habitación doble se mantendrán generalmente en el rango de entre 100 y 200 dólares la noche en la primera línea de playa, sobre la avenida del Mar.

Ese mismo valor aplica para una familia tipo de cuatro, en una cabaña, por día. Sin embargo, la diversidad de la oferta comienza desde los $80 hacia arriba.

Teniendo en cuenta que el dólar oficial este jueves ronda los 1.400 pesos en Argentina, el alojamiento por día ascenderá a entre 140.000 y 200.000 pesos diarios, frente al mar.

Eso sí, Merino advirtió que los valores dependen de la ubicación y el tipo de servicio; ya que los alojamientos en la conurbación La Serena-Coquimbo suelen ser más altos que en balnearios más alejados y segundas líneas en adelante.

Cuándo es más barato

image Paula Merino, directora de la Cámara de Turismo Región de Coquimbo.

Para los turistas enfocados en el presupuesto, Paula Merino aconsejó encarecidamente aprovechar dos periodos fuera de la cúspide de la temporada:

Diciembre (Temporada Baja): Diciembre es temporada baja hasta el día 28. En este mes, con un clima "fantástico", los valores pueden ser hasta un 50% o 60% más baratos que en alta temporada. Si bien el clima es ideal para la playa, los chilenos se quedan en casa por las fiestas, haciendo del 25 de diciembre uno de los días "más malos del año" en ocupación hotelera.

Diciembre es temporada baja hasta el día 28. En este mes, con un clima "fantástico", los valores pueden ser hasta un 50% o 60% más baratos que en alta temporada. Si bien el clima es ideal para la playa, los chilenos se quedan en casa por las fiestas, haciendo del 25 de diciembre uno de los días "más malos del año" en ocupación hotelera. Marzo (Contra Temporada): Los valores vuelven a caer "muchísimo" en marzo.

Merino agregó que Incluso dentro de enero, la temporada alta, se recomienda llegar a principios de mes, pues a partir del 15 de enero se alcanza el “peak” de la temporada, cuando las tarifas son más elevadas.

Novedades y calidad hotelera

image

Las representantes de la cámara aseguraron a Tiempo de San Juan que la Región de Coquimbo es catalogada como un "destino bastante maduro", lo que garantiza una oferta de servicios "muy profesionalizada” para el turista.

En cuanto a la calidad, la zona costera de La Serena y Coquimbo cuenta con hoteles de "muy buen estándar" que aseguran una excelente experiencia general, incluyendo buenas habitaciones, servicio y desayunos.

Además, una novedad destacada es que se ha instalado el resort Rosa Agustina, que es el primer resort de playa en todo Chile que ofrece una experiencia “all inclusive” (todo incluido). “No tiene nada que envidiarles a los resorts caribeños", dijo Cerda.

Pero además la hotelería de la Cuarta Región ofrece otras experiencias: además de la playa, se incentiva a los visitantes a considerar pasar un par de días en el Valle del Elqui, una zona "única y mística" que cuenta con una amplia y muy buena oferta hotelera con un perfil más boutique, personalizado y pequeño.

Consejos esenciales para el viajero

Las representantes de la Cámara de Turismo ofrecieron dos recomendaciones cruciales para los visitantes:

Reserva Directa: Se pide a los turistas que, si bien deben investigar y comparar precios en las plataformas de mercado, siempre busquen y reserven directamente en las páginas web de los establecimientos. De esta manera, "se van a sorprender de que siempre las mejores condiciones son de manera directa".

Se pide a los turistas que, si bien deben investigar y comparar precios en las plataformas de mercado, siempre busquen y reserven directamente en las páginas web de los establecimientos. De esta manera, "se van a sorprender de que siempre las mejores condiciones son de manera directa". Dólares Impecables: Se hizo un llamado "encarecidamente" a los argentinos para que traigan billetes de dólar "impecables". Dijeron que lamentablemente, los empresarios chilenos no pueden recibir billetes manchados, rotos o doblados, ya que los bancos chilenos no los reciben. Este problema fue recurrente el año pasado, cuando muchos turistas eligieron pagar todo en efectivo.

Finalmente, Cerda recordó que la alternativa de cruzar el paso fronterizo de Agua Negra se mantuvo abierta por seis meses el año pasado, y eso permitió que muchos argentinos visitaran Coquimbo hasta marzo, incluso por escapadas de fines de semana.