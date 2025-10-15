miércoles 15 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Enviada especial

Compras en Chile: con la "valija llena" y varias promos, los shoppings de Coquimbo esperan tentar a los sanjuaninos este verano

La indumentaria de marca y la electrónica de alta gama siguen a mitad de precio que en San Juan y los malls en la region de Coquimbo preparan sus estrategias de venta. Los mejores meses para las compras con descuentos.

Por Elizabeth Pérez
El Mall Vivo Coquimbo quiere repetir el boom de compras del año pasado de los turistas sanjuaninos y ya ha delineado jugosas rebajas y acciones.

El Mall Vivo Coquimbo quiere repetir el boom de compras del año pasado de los turistas sanjuaninos y ya ha delineado jugosas rebajas y acciones.

image
image

Con la temporada de verano a la vuelta de la esquina y esperando repetir el boom de ventas de la temporada anterior, los principales centros comerciales de la Región de Coquimbo ya afinan su estrategia para recibir este verano a miles de turistas argentinos, especialmente sanjuaninos, que cada año cruzan la cordillera para disfrutar del mar y de las compras.

Lee además
La avenida del Mar en La Serena: quienes llegan estos días de octubre encuentran a la principal arteria de la comuna totalmente renovada y embellecida. 
Enviada especial

La Serena lanza su temporada 2026 con fiesta en El Faro y esperando repetir otra ola de turistas sanjuaninos
El gobernador de Coquimbo, Cristóbal Juliá, en entrevista exclusiva con Tiempo de San Juan. La importancia del paso de Agua Negra y su próxima visita a San Juan, entre otros temas. 
Enviada especial a Chile

Cristóbal Juliá, gobernador de Coquimbo, sobre Agua Negra: "No vemos otro paso como alternativa de integración con San Juan"

Pese a los vaivenes del dólar en Argentina, los precios en Chile siguen siendo convenientes, no obstante, los enormes malls chilenos ya preparan su estrategia 2026 con un foco claro: atraer al turista trasandino con precios irresistibles, campañas personalizadas y servicios con el objetivo de repetir el boom de compras del verano pasado.

Tiempo de San Juan estuvo en la zona y conversó con Hernán Crespo, gerente de uno de los malls más grandes de la zona, Mall Vivo Coquimbo, quien adelantó cómo esperan la nueva temporada que promete volver a tener fuerte presencia argentina.

“Para nosotros, enero y febrero son los meses más importantes del año. Coinciden nuestras liquidaciones con el periodo de vacaciones en Argentina, y eso genera un movimiento impresionante de sanjuaninos en nuestros pasillos”, contó Crespo.

El directivo aseguró que el verano pasado hubo un récord histórico de ventas. "Tuvimos el mejor enero de este centro comercial en su historia", indicó. Este dato es significativo, considerando que el centro comercial inauguró hace 8 años.

image

Un tip valioso: cuándo es mejor comprar

Para los sanjuaninos que estén planificando sus vacaciones y quieran combinar playa y compras este dato es vital: la planificación del mall parte justo después de la Navidad, con una gran liquidación estacional que se extiende durante las primeras semanas del verano.

Crespo indicó que, en enero, los precios bajan entre un 30% y un 35% respecto del período previo a las fiestas. En febrero, los descuentos suelen mantenerse entre 20% y 25%, lo que convierte a estos meses en el momento ideal para comprar.

“Lo que hacemos es alinear nuestras rebajas con el flujo de turistas argentinos, especialmente los que vienen de San Juan. Ya sabemos que buscan precios convenientes y buena atención, y eso tratamos de garantizarles”, explicó el gerente.

Campañas con sello argentino

Entre las estrategias más efectivas, Crespo destacó la exitosa campaña “Valija Llena”, que el mall realizó el año pasado: “fue una acción totalmente enfocada en el público argentino, incluso con los colores celeste y blanco. Las tiendas mantuvieron los descuentos más allá de las liquidaciones tradicionales, justamente para acompañar la llegada del turismo sanjuanino.”

El resultado fue tan positivo que este verano van a repetir la campaña, reforzando la presencia de beneficios visibles y acciones de bienvenida para los visitantes del otro lado de la cordillera.

Más beneficios y servicios personalizados

Además de los descuentos, Mall Vivo planea nuevas alternativas de atención, como una cuponera de beneficios especiales, posibles acuerdos con hoteles y restaurantes de la zona, e incluso la instalación de un espacio para guardar equipaje, pensado especialmente para quienes llegan de paso o hacen compras antes de regresar a su país. “Queremos que el turista argentino se sienta acogido, que perciba que pensamos en su experiencia completa, no solo en el momento de la compra”, agregó Crespo.

Anticipó que también evalúan reactivar un descuento adicional conjunto entre tiendas, que permitiría acumular promociones en diferentes locales dentro del mismo centro comercial.

Boom de compras

Viviana Pizarro, encargada de marketing del mall explicó que las tiendas tecnológicas y deportivas siguen siendo las preferidas por los turistas argentinos, especialmente Mac Online, las grandes marcas de zapatillas y tiendas como Paris, Hites y H&M donde los precios respecto a San Juan son inmejorables. “Había filas de turistas argentinos esperando a que las tiendas abran sus puertas, y hubo momentos en que se peleaban por la ropa”, recordó con asombro.

Pizarro cree que este año crecerá además la demanda por productos de “línea blanca”, como heladeras, lavavajillas y cocinas de alta gama, ahora que en Argentina se permite su ingreso.

Para esos casos, el mall recomienda comprar por catálogo o en línea antes del viaje y retirar el producto al llegar a Coquimbo, una modalidad que según dicen, varios sanjuaninos ya han aprovechado.

Las autoridades del shopping destacaron también que el estacionamiento tiene buena seguridad, aunque recomendaron evitar dejar artículos personales o compras a la vista, como en cualquier parte del mundo.

Temas
Seguí leyendo

Un temblor con epicentro en Chile se sintió en San Juan y se activaron las alertas de Android

Un colectivo sanjuanino que volvía de Chile se averió en plena Cordillera y los pasajeros quedaron varados

¡Vamo' los pibes! La Sub 20 argentina venció a México y está en semis

Mundial Sub20: Argentina goleó a Nigeria y se metió a cuartos de final

EEUU reveló que la asistencia total a la Argentina podría llegar a los USD 40 mil millones

Aseguran que los sanjuaninos dejaron de tarjetear en las ferreterías: por qué motivo

La reunión de Milei con Trump impactó en el dólar: sube el oficial y el blue en San Juan se acerca a los $1.500

Casposo volverá a producir y generará más de 200 empleos en Calingasta

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
aseguran que los sanjuaninos dejaron de tarjetear en las ferreterias: por que motivo
Panorama complejo

Aseguran que los sanjuaninos dejaron de tarjetear en las ferreterías: por qué motivo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Meten preso a Juan Cruz Rufino por un hecho de violencia de género
De no creer

Meten preso a Juan Cruz Rufino por un hecho de violencia de género

El posteo de la pareja de Juan Cruz Rufino días antes de la detención: No estamos pasando el mejor momento
En las redes

El posteo de la pareja de Juan Cruz Rufino días antes de la detención: "No estamos pasando el mejor momento"

Los empresarios Francisco Fernández Muñoz y Miguel Ceferino Aciar, y el sindicalista Hipólito Roberto Vega.
Fraude con viviendas

Ascienden a 176 las denuncias por estafas contra el jefe sindical de los textiles de San Juan y dos empresarios

La desgarradora imagen del hermanito de Emir frente a la tumba del niño asesinado
Redes

La desgarradora imagen del hermanito de Emir frente a la tumba del niño asesinado

Un temblor con epicentro en Chile que se percibió en San Juan, fue anticipado por el sistema de alerta de Android en los teléfonos de la provincia.
Sismo

Un temblor con epicentro en Chile se sintió en San Juan y se activaron las alertas de Android

Te Puede Interesar

El Mall Vivo Coquimbo quiere repetir el boom de compras del año pasado de los turistas sanjuaninos y ya ha delineado jugosas rebajas y acciones.
Enviada especial

Compras en Chile: con la "valija llena" y varias promos, los shoppings de Coquimbo esperan tentar a los sanjuaninos este verano

Por Elizabeth Pérez
Piden a los conductores precaución al conducir en San Juan debido a los efectos del viento.
Clima

Emiten alerta amarilla por fuertes vientos en San Juan: ráfagas de hasta 80 km/h para este jueves

Caen dos sujetos con droga en un despliegue de película de la Policía Federal
En Pocito

Caen dos sujetos con droga en un despliegue de película de la Policía Federal

Elecciones en el Foro: misterio por los candidatos y el voto que causó un cisma en los abogados justicialistas
Especulaciones

Elecciones en el Foro: misterio por los candidatos y el voto que causó un cisma en los abogados justicialistas

Baistrocchi participó del cierre de campaña de Provincias Unidas en Buenos Aires
Legislativas

Baistrocchi participó del cierre de campaña de Provincias Unidas en Buenos Aires