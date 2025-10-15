Compras en Chile: con la "valija llena" y varias promos, los shoppings de Coquimbo esperan tentar a los sanjuaninos este verano

El Mall Vivo Coquimbo quiere repetir el boom de compras del año pasado de los turistas sanjuaninos y ya ha delineado jugosas rebajas y acciones.

Con la temporada de verano a la vuelta de la esquina y esperando repetir el boom de ventas de la temporada anterior, los principales centros comerciales de la Región de Coquimbo ya afinan su estrategia para recibir este verano a miles de turistas argentinos, especialmente sanjuaninos, que cada año cruzan la cordillera para disfrutar del mar y de las compras.

Pese a los vaivenes del dólar en Argentina, los precios en Chile siguen siendo convenientes, no obstante, los enormes malls chilenos ya preparan su estrategia 2026 con un foco claro: atraer al turista trasandino con precios irresistibles, campañas personalizadas y servicios con el objetivo de repetir el boom de compras del verano pasado.

Tiempo de San Juan estuvo en la zona y conversó con Hernán Crespo, gerente de uno de los malls más grandes de la zona, Mall Vivo Coquimbo, quien adelantó cómo esperan la nueva temporada que promete volver a tener fuerte presencia argentina.

“Para nosotros, enero y febrero son los meses más importantes del año. Coinciden nuestras liquidaciones con el periodo de vacaciones en Argentina, y eso genera un movimiento impresionante de sanjuaninos en nuestros pasillos”, contó Crespo.

El directivo aseguró que el verano pasado hubo un récord histórico de ventas. "Tuvimos el mejor enero de este centro comercial en su historia", indicó. Este dato es significativo, considerando que el centro comercial inauguró hace 8 años.

Un tip valioso: cuándo es mejor comprar

Para los sanjuaninos que estén planificando sus vacaciones y quieran combinar playa y compras este dato es vital: la planificación del mall parte justo después de la Navidad, con una gran liquidación estacional que se extiende durante las primeras semanas del verano.

Crespo indicó que, en enero, los precios bajan entre un 30% y un 35% respecto del período previo a las fiestas. En febrero, los descuentos suelen mantenerse entre 20% y 25%, lo que convierte a estos meses en el momento ideal para comprar.

“Lo que hacemos es alinear nuestras rebajas con el flujo de turistas argentinos, especialmente los que vienen de San Juan. Ya sabemos que buscan precios convenientes y buena atención, y eso tratamos de garantizarles”, explicó el gerente.

Campañas con sello argentino

Entre las estrategias más efectivas, Crespo destacó la exitosa campaña “Valija Llena”, que el mall realizó el año pasado: “fue una acción totalmente enfocada en el público argentino, incluso con los colores celeste y blanco. Las tiendas mantuvieron los descuentos más allá de las liquidaciones tradicionales, justamente para acompañar la llegada del turismo sanjuanino.”

El resultado fue tan positivo que este verano van a repetir la campaña, reforzando la presencia de beneficios visibles y acciones de bienvenida para los visitantes del otro lado de la cordillera.

Más beneficios y servicios personalizados

Además de los descuentos, Mall Vivo planea nuevas alternativas de atención, como una cuponera de beneficios especiales, posibles acuerdos con hoteles y restaurantes de la zona, e incluso la instalación de un espacio para guardar equipaje, pensado especialmente para quienes llegan de paso o hacen compras antes de regresar a su país. “Queremos que el turista argentino se sienta acogido, que perciba que pensamos en su experiencia completa, no solo en el momento de la compra”, agregó Crespo.

Anticipó que también evalúan reactivar un descuento adicional conjunto entre tiendas, que permitiría acumular promociones en diferentes locales dentro del mismo centro comercial.

Boom de compras

Viviana Pizarro, encargada de marketing del mall explicó que las tiendas tecnológicas y deportivas siguen siendo las preferidas por los turistas argentinos, especialmente Mac Online, las grandes marcas de zapatillas y tiendas como Paris, Hites y H&M donde los precios respecto a San Juan son inmejorables. “Había filas de turistas argentinos esperando a que las tiendas abran sus puertas, y hubo momentos en que se peleaban por la ropa”, recordó con asombro.

Pizarro cree que este año crecerá además la demanda por productos de “línea blanca”, como heladeras, lavavajillas y cocinas de alta gama, ahora que en Argentina se permite su ingreso.

Para esos casos, el mall recomienda comprar por catálogo o en línea antes del viaje y retirar el producto al llegar a Coquimbo, una modalidad que según dicen, varios sanjuaninos ya han aprovechado.

Las autoridades del shopping destacaron también que el estacionamiento tiene buena seguridad, aunque recomendaron evitar dejar artículos personales o compras a la vista, como en cualquier parte del mundo.