La situación de los 40 sanjuaninos del tour de compras en Chile se complica y el panorama no es alentador

Sobre cómo comenzó todo, el pasajero relató: “Salimos de Santiago en el colectivo de la empresa Blanca Paloma el martes a las 14:40, con la intención de regresar a San Juan. Pero, 40 minutos antes de llegar a Guardia Vieja, el colectivo se rompió. Ya venía con fallas, y en ese momento se cortaron las correas. Después nos enteramos de que ese mismo micro ya había dejado varado a otro grupo la semana pasada”.

Continuando su relato, el sanjuanino indicó: “Los choferes arreglaron el micro como pudieron, pero cuando llegamos al cruce ya eran las 19:00, y los carabineros no nos dejaron pasar”.

Ante esa situación, según relató Matías, el coordinador del tour (quien había contratado el micro), llamó a la empresa Blanca Paloma, y desde la firma les indicaron que regresaran a Santiago, asegurándoles que se harían cargo del hospedaje de los pasajeros en un hotel. Sin embargo, luego de eso, el Paso Cristo Redentor fue cerrado debido a las condiciones climáticas en alta montaña.

“Ellos nunca se hicieron cargo de nada, y nosotros no teníamos mucho dinero. Pagamos las primeras noches de hotel y ayer nos quedamos sin dinero. Terminamos en la vereda y no tenemos ni siquiera para comer. No nos quieren trasladar por el paso de Pino Hachado, en el sur; no nos quieren abrir el colectivo para que pasemos el tiempo allí, y no nos dan ningún tipo de solución. Solo puedo destacar la amabilidad de la gente del hotel, que nos presta el baño y agua caliente para tomarnos un té”, afirmó el pasajero.

Ahora, el contingente ruega que el tiempo mejore para poder iniciar el camino de regreso a la provincia y poner fin a esta pesadilla.