En los caminos de tierra del campo sanjuanino, donde el sol cae fuerte y el trabajo empieza temprano, una cuadrilla decidió cambiar el ritmo de la rutina. Con gamelas al hombro y pasos de baile improvisados, “El Manteca” convirtió el trayecto hacia la cosecha en una escena que hoy recorre TikTok.

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El video, simple pero cargado de energía, muestra a los trabajadores avanzando entre risas, coordinando movimientos y contagiando una alegría poco habitual para quienes conocen de cerca la dureza de las jornadas rurales. La espontaneidad fue clave: no hubo puesta en escena, solo ganas de hacer más llevadero el día.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "En el campo sanjuanino, donde el trabajo suele ser duro y las jornadas largas, un grupo de cosechadores decidió ponerle otra cara a la rutina. La cuadrilla “El Manteca” se volvió viral en TikTok por algo tan simple como contagioso: bailar mientras caminan rumbo a la cosecha, con las gamelas al hombro y una energía que no pasa desapercibida. Una postal bien sanjuanina que mezcla laburo, alegría y ese toque de picardía que convirtió a la cuadrilla en furor. Más info en @tiempodesanjuan #videoviral #cosecha #vid #sanjuan #tiempodesanjuan" View this post on Instagram

Detrás de esas imágenes hay una realidad conocida en San Juan. La cosecha es un trabajo estacional que sostiene a cientos de familias y exige esfuerzo físico, largas horas y constancia. Sin embargo, esta cuadrilla encontró una forma de sobrellevarlo: sumarle música, humor y compañerismo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2035098557707854093&partner=&hide_thread=false Gamelas al hombro y al ritmo del "tunga tunga": cosechadores sanjuaninos que se hicieron virales en TikTok pic.twitter.com/5BSMz1mzdu — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) March 20, 2026

Lejos de quedarse en un simple fenómeno viral, “El Manteca” se transformó en una postal bien local, de esas que mezclan sacrificio con identidad y una cuota de picardía. En cada paso de baile hay algo más que entretenimiento: hay resistencia, comunidad y una manera de enfrentar el trabajo con otra actitud.

La temporada 2026 llegó a su fin y la despedida estuvo a la altura de su estilo. La cuadrilla cerró el ciclo con un asado, entre risas, cantos y cuarteto sanjuanino. Un final merecido para meses de esfuerzo compartido.