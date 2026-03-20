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Gamelas al hombro y al ritmo del "tunga tunga": cosechadores sanjuaninos que se hicieron virales en TikTok

Un grupo de cosechadores llamó la atención en redes sociales por sus videos bailando camino al trabajo. Entre esfuerzo y largas jornadas, lograron mostrar otra cara del campo sanjuanino.

Por Redacción Tiempo de San Juan
gamela

En los caminos de tierra del campo sanjuanino, donde el sol cae fuerte y el trabajo empieza temprano, una cuadrilla decidió cambiar el ritmo de la rutina. Con gamelas al hombro y pasos de baile improvisados, “El Manteca” convirtió el trayecto hacia la cosecha en una escena que hoy recorre TikTok.

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El video, simple pero cargado de energía, muestra a los trabajadores avanzando entre risas, coordinando movimientos y contagiando una alegría poco habitual para quienes conocen de cerca la dureza de las jornadas rurales. La espontaneidad fue clave: no hubo puesta en escena, solo ganas de hacer más llevadero el día.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "En el campo sanjuanino, donde el trabajo suele ser duro y las jornadas largas, un grupo de cosechadores decidió ponerle otra cara a la rutina. La cuadrilla “El Manteca” se volvió viral en TikTok por algo tan simple como contagioso: bailar mientras caminan rumbo a la cosecha, con las gamelas al hombro y una energía que no pasa desapercibida. Una postal bien sanjuanina que mezcla laburo, alegría y ese toque de picardía que convirtió a la cuadrilla en furor. Más info en @tiempodesanjuan #videoviral #cosecha #vid #sanjuan #tiempodesanjuan"
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Detrás de esas imágenes hay una realidad conocida en San Juan. La cosecha es un trabajo estacional que sostiene a cientos de familias y exige esfuerzo físico, largas horas y constancia. Sin embargo, esta cuadrilla encontró una forma de sobrellevarlo: sumarle música, humor y compañerismo.

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Lejos de quedarse en un simple fenómeno viral, “El Manteca” se transformó en una postal bien local, de esas que mezclan sacrificio con identidad y una cuota de picardía. En cada paso de baile hay algo más que entretenimiento: hay resistencia, comunidad y una manera de enfrentar el trabajo con otra actitud.

La temporada 2026 llegó a su fin y la despedida estuvo a la altura de su estilo. La cuadrilla cerró el ciclo con un asado, entre risas, cantos y cuarteto sanjuanino. Un final merecido para meses de esfuerzo compartido.

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