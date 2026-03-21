Baterías gigantes en la montaña de San Juan: cómo es el curioso plan para guardar energía solar, único en el país

San Juan, consolidada como líder en generación solar fotovoltaica, se enfrenta ahora a su desafío más sofisticado: vencer la naturaleza intermitente del sol. Si bien la radiación es abundante, los parques solares operan bajo una limitación física inevitable, ya que solo producen energía cuando el sol brilla, dejando las líneas de transporte ociosas durante gran parte del día. Para cambiar este paradigma , Energía Provincial Sociedad del Estado ( EPSE ) ya puso en marcha un plan estratégico que busca transformar los parques solares en centrales de potencia firme mediante el almacenamiento a gran escala , un proyecto que no tiene precedentes en el modelo que se pretende implementar en Argentina.

El almacenamiento no es un concepto nuevo para los técnicos locales, quienes lo estudian desde 2017 bajo proyectos como "La Travesía" o experiencias en Australia. Sin embargo, la urgencia actual radica en optimizar la infraestructura existente. Según explicó a TIEMPO DE SAN JUAN Lucas Estrada , presidente de EPSE, los sistemas de almacenamiento son la respuesta técnica a la mayor debilidad de la energía renovable variable. El almacenamiento es fundamental porque permite diferir energía, es decir, guardarla y volcarla en momentos donde no hay sol. Esto hace que se optimice el uso de las líneas de transporte, ya que, si solo hay parques solares, estas operan apenas un tercio del tiempo, mientras que los otros dos tercios permanecen descargadas.

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Más allá de la disponibilidad horaria, existe un factor técnico clave conocido como "inercia sintética". Las centrales tradicionales, como las térmicas, nucleares o hidroeléctricas, poseen grandes máquinas rotantes que ayudan a estabilizar la red ante variaciones bruscas de la demanda. Los parques solares carecen de esta capacidad por sí solos, funcionando meramente como centrales de pasada. Al respecto, Estrada detalló con precisión técnica este fenómeno.

"Esa respuesta primaria, obviamente los parques solares no lo pueden hacer porque los parques solares funcionan como una central de pasada que es lo que hay disponible es lo que generan, digamos, no generan ni más ni menos que lo que hay disponible que la radiación que está viniendo en ese momento del sol. Cuando aparece esa perturbación en la red, esa primera intervención que dan las máquinas rotantes se llama regulación primaria de frecuencia. Esa regulación se sostiene un par de minutos hasta que actúa una regulación secundaria. Esa situación los parques solares no lo pueden hacer, salvo que acumulen energía en baterías y las baterías sí pueden descargarse en el tiempo necesario para cumplir esas funciones de red", sostuvo el funcionario.

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Tocota y el modelo híbrido pionero en la Argentina

El plan de San Juan se apoya en una licitación nacional denominada AlmaSADI, impulsada por CAMMESA, que ha asignado a la región de Cuyo una capacidad de almacenamiento de 100 MW. EPSE busca presentarse a este concurso con un proyecto situado en el nodo Tocota, un lugar que reúne condiciones únicas en el mundo. La elección de este sitio no es azarosa, pues combina la mayor radiación solar con temperaturas bajas que favorecen la vida útil de los equipos. El objetivo es ambicioso: demostrar que un parque solar con almacenamiento es equivalente a una central térmica o nuclear en términos de confiabilidad.

Este modelo es lo que Estrada define como el futuro de la energía en la provincia, destacando que el interés principal está en los parques híbridos. La intención es mezclar la generación solar con baterías dentro del mismo predio. De esta forma, visto desde afuera, el parque se transforma en una central de masa rotante capaz de brindar potencia y energía de manera constante. Si se instala la cantidad suficiente de almacenamiento, se puede asegurar una potencia firme durante las 24 horas del día. Para el funcionario, este es el modelo que quieren demostrar y será pionero en el país.

Tecnología de litio y contenedores inteligentes

La infraestructura necesaria para este hito tecnológico consiste en grandes contenedores, similares a los de carga de 40 pies, que albergan celdas de litio. Cada uno de estos módulos es capaz de almacenar hasta 5 MWh. Para el proyecto de San Juan, se estima la necesidad de instalar cerca de 24 contenedores para alcanzar una capacidad de 100 MW hora. La inteligencia del sistema reside en el BMS (Battery Management System), un software encargado de gestionar la carga y descarga rotativa de las celdas para evitar su degradación prematura.

Sobre la complejidad y el funcionamiento de estos equipos, Estrada aclaró que la inteligencia está en el BMS, el sistema que gestiona las baterías. Este sistema es el que decide qué celda se carga y cuál se descarga, encargándose de cuidar su vida útil. Las baterías no se cargan y descargan todas juntas, sino que van rotando ese proceso para que el desgaste sea continuo y de bajo impacto. Además, destaca que son sistemas "plug and play", que ya vienen con sus propios sistemas de refrigeración y contra incendios homologados, donde la energía utilizada para su mantenimiento térmico no supera el 1% de lo acumulado.

image Almacenamiento de energía solar en Punta Cana.

Un horizonte de producción local y mejora del sistema

La implementación de este plan no solo tiene un trasfondo técnico, sino también un fuerte componente económico y político. Si gana la licitación, EPSE entraría en el negocio de la regulación de red, ofertando un precio por potencia que permita repagar la inversión y generar beneficios. Además, el almacenamiento permitirá a San Juan inyectar más potencia solar en líneas que hoy están al límite, traduciéndose en más generación local, trabajo y calidad de vida para los ciudadanos.

"Esto significa obviamente más trabajo, una mejor calidad de sistema, energía barata y es el compromiso que tiene el gobierno de San Juan con la transición energética y las energías limpias. Está dentro del modelo que nos ha planteado el gobernador Marcelo Orrego del marco de trabajo, que es aprender, trabajar y producir. Ahora lo que queremos justamente es aprender a operar sistemas de almacenamiento para obviamente trabajar en ello y en el futuro producir más energía a través de estos sistemas. Es consistente con esa política de Estado que tenemos hace mucho tiempo y que hay que seguir manteniendo", concluyó el presidente de EPSE.

Aunque la construcción de las obras civiles y eléctricas en el predio es rápida -estimada en unos seis meses-, el factor de demora principal será la importación de los equipos, mayoritariamente de origen chino. Con un cronograma optimista, EPSE proyecta que este sistema único en el país podría estar operativo para el año 2027, marcando el inicio de una nueva era donde San Juan no solo generará energía con su sol, sino que también será capaz de administrarla a su voluntad.

San Juan, líder en transición energética

image Lucas Estrada, disertando en FES Argentina 2026.

Estrada viene de hablar del desafío del almacenamiento en un importante escenario. Días atrás, representó al Gobierno de San Juan en el foro Renewables & Storage FES Argentina 2026, el encuentro más relevante del país sobre energía solar y almacenamiento. Durante su intervención en el panel sobre innovación tecnológica, Estrada advirtió que la provincia ha alcanzado el límite de su capacidad de exportación de energía solar debido a las restricciones actuales en la infraestructura de transporte eléctrico. Al respecto, remarcó la urgencia de nuevos sistemas: “No tenemos posibilidad de inyectar más renovables sin aportar estabilidad al sistema. Para San Juan, el almacenamiento no es solo una oportunidad: es una necesidad técnica”.

El planteamiento de Estrada destacó que la incorporación de tecnología de almacenamiento es la clave para aportar inercia y estabilidad a la red, permitiendo que los parques solares sanjuaninos alcancen factores de planta que les permitan competir en el mercado de potencia firme. Estrada subrayó que este desarrollo es parte de una política de Estado sostenida y alineada con la visión estratégica del gobernador Orrego para el crecimiento productivo. En este sentido, afirmó que “la energía en San Juan no es un proyecto aislado: es una decisión estratégica que genera desarrollo, empleo y nuevas oportunidades para la provincia”.

Finalmente, el titular de EPSE señaló que los principales retos actuales no son de índole tecnológica, sino financieros y regulatorios dentro del contexto nacional. Para consolidar a la provincia como un destino sólido para la inversión, Estrada enfatizó la necesidad de establecer un marco de confianza para los capitales privados. Según explicó el funcionario: “El modelo técnico está probado a nivel internacional. El desafío en Argentina es sostener reglas claras y previsibilidad en el tiempo para que bajen las tasas de financiamiento y los proyectos sean más competitivos”. Con esta participación, San Juan reafirmó su posición como provincia pionera y líder en la transición energética argentina.