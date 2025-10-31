viernes 31 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Paso clave

Así fue el impresionante operativo para traer la laminadora al EPSE: facilitará la fabricación de paneles solares

Llegó desde China un equipo clave para la producción de paneles solares sanjuaninos: pesa 100 toneladas y requirió un despliegue logístico sin precedentes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-31 at 7.21.43 PM

Este 31 de octubre llegó a San Juan la esperada laminadora destinada a la fábrica de paneles solares del EPSE. El traslado de esta maquinaria implicó un operativo logístico impresionante, con siete camiones de gran porte que cruzaron la cordillera para entregar el equipo.

Lee además
llega a san juan el gigante de 100 toneladas que promete 800.000 paneles anuales y que mira a estados unidos
Este viernes

Llega a San Juan el gigante de 100 toneladas que promete 800.000 paneles anuales y que mira a Estados Unidos
El año pasado el FNS Forum fue un éxito. Este 2025 vuelve para poner a San Juan en el centro de la agenda económica y productiva del país, con la presencia de líderes de la minería, la diplomacia, la innovación y el deporte.
Los nombres que brillarán en el Forum 2025

El lado empresarial de la Fiesta Nacional del Sol: Luciana Aymar, CEOs mineros, influencers del momento y embajadores; en San Juan

Para dimensionar la magnitud del acontecimiento, hay que tener en cuenta que la laminadora, comprada en China, pesa un total de 100 toneladas. No se trata de una sola pieza, sino de cuatro módulos, dos por cada laminador (superior e inferior), con un peso promedio de 25 toneladas cada uno.

image

Una travesía de siete camiones y dos países

El presidente del EPSE, Lucas Estrada, explicó que el traslado se realizó en siete cargamentos: seis de ellos especiales, mucho más anchos que una calzada normal, lo que obligó a que viajaran custodiados por ocupar más de un carril. El séptimo contenedor fue estándar.

La carga ingresó al país vía Chile, luego de más de una semana de viaje. De los siete contenedores, cinco llegaron primero a la Aduana de San Juan, mientras que los otros dos quedaron en el puerto de San Antonio, siendo uno de ellos de manipulación delicada.

Ese cargamento especial fue custodiado por Carabineros de Chile hasta el paso fronterizo, donde Gendarmería Argentina tomó la posta hasta la Aduana sanjuanina. Por normativa chilena, el traslado sólo pudo hacerse de noche, lo que sumó complejidad al operativo.

image

Desconsolidación y armado: un trabajo de 90 días

Para que la Aduana pudiera liberar la laminadora, fue necesario esperar la llegada completa del equipo, considerado un único cargamento. Una vez nacionalizada, comenzó la fase de desconsolidación, que demandará unos 45 días, y luego otros 45 días más para el armado dentro de la fábrica.

A partir del 19 de noviembre, llegarán técnicos de China, Alemania y España para asistir en el ensamblaje y puesta en marcha. Según adelantó Estrada, el objetivo es tener la máquina completamente armada a fines de enero, aunque su funcionamiento pleno se prevé para mediados de 2026, ya que se requiere un proceso de programación y capacitación del personal.

¿Para qué sirve la laminadora?

La laminadora es el corazón de la línea de producción de módulos solares. En esta etapa se unen y sellan todas las capas del panel (vidrio, células, encapsulante y backsheet) garantizando que el producto final sea resistente, seguro y duradero por más de 30 años.

Durante el proceso, el encapsulante se funde con calor mientras se aplica vacío, eliminando cualquier burbuja de aire que pueda afectar el rendimiento del panel.

Temas
Seguí leyendo

En San Juan no abrirán los bancos durante el próximo jueves

Por el viento Zonda, hay alerta por la falta de agua potable y cortes de luz en San Juan

El Zar regresa a San Juan con "Paradiso", su nuevo trabajo que combina sonidos vibrantes con lo mejor del indie

Nuevamente, el Gobernador de La Rioja va a la carga por Josemaría y busca "compartir con San Juan el espacio que nos fue sustraído"

El dólar cierra la semana en San Juan sin modificaciones: el oficial se mantiene y el blue se vende a $1.480

Aumenta el precio del gas un 3,80%: cuánto costará el valor base en San Juan

San Juan lanza un programa para potenciar el trabajo femenino minero en seis departamentos

El cobre sanjuanino, en la mira de Tokio: agenda binacional en marcha

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
 Empresarios japoneses en el proyecto de cobre Los Azules hace un par de meses. 
Declaraciones

El cobre sanjuanino, en la mira de Tokio: agenda binacional en marcha

Por Elizabeth Pérez

Las Más Leídas

Un motociclista está en grave estado al chocar con un auto en la conocida esquina negra de Rawson
Lamentable

Un motociclista está en grave estado al chocar con un auto en la conocida "esquina negra" de Rawson

Rivadavia: motochorros sorprenden a una mujer en un auto, le revientan una ventanilla y le roban todo
Ataque

Rivadavia: motochorros sorprenden a una mujer en un auto, le revientan una ventanilla y le roban todo

Dolor en San Juan por la muerte de un joven y querido enfermero
Fallecimiento

Dolor en San Juan por la muerte de un joven y querido enfermero

Hay suspensión de clases por el viento Zonda: a quiénes afecta
Educación

Hay suspensión de clases por el viento Zonda: a quiénes afecta

Se confirmó la fórmula del oficialismo en el Foro de Abogados: encabeza un hombre con relaciones políticas
Elecciones

Se confirmó la fórmula del oficialismo en el Foro de Abogados: encabeza un hombre con relaciones políticas

Te Puede Interesar

Las increíbles imágenes de un cometa que se registró desde los cielos de San Juan el 12 de octubre
Astronomía

Las increíbles imágenes de un cometa que se registró desde los cielos de San Juan el 12 de octubre

Por Cecilia Corradetti
Murió un hombre camino a la Difunta Correa: quién es la víctima fatal
Tragedia

Murió un hombre camino a la Difunta Correa: quién es la víctima fatal

Así fue el impresionante operativo para traer la laminadora al EPSE: facilitará la fabricación de paneles solares
Paso clave

Así fue el impresionante operativo para traer la laminadora al EPSE: facilitará la fabricación de paneles solares

Halloween: el mapa caliente de las brujas en San Juan video
Tiempo paranormal

Halloween: el mapa "caliente" de las brujas en San Juan

Hay aroma navideño en el comercio sanjuanino: a más de un mes de las fiestas, comenzaron a aparecer los productos y sus precios
Fiestas anticipadas

Hay "aroma navideño" en el comercio sanjuanino: a más de un mes de las fiestas, comenzaron a aparecer los productos y sus precios