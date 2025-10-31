Guillermo Francos renunció a la jefatura de Gabinete: lo reemplazará Manuel Adorni

El Gobierno nacional atraviesa una jornada de fuertes movimientos políticos tras la renuncia de Guillermo Francos al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros , confirmada este viernes a través de su cuenta oficial en X (ex Twitter). En una extensa carta dirigida al Presidente, Francos explicó que su decisión responde a los “persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional” y que su intención es permitirle al mandatario “afrontar sin condicionamientos la nueva etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales del 26 de octubre”.

El mensaje, redactado en tono institucional, también tuvo espacio para el agradecimiento. “Le agradezco profundamente la oportunidad de servir con lealtad y patriotismo a nuestro país y a su gobierno”, escribió el funcionario, uno de los hombres más cercanos al Presidente desde el inicio de la gestión.

Francos recordó que tanto su primer acto como ministro del Interior, como su último como jefe de Gabinete, consistieron en reunir a los gobernadores con el Poder Ejecutivo Nacional, en busca de mecanismos de diálogo y generación de consensos. “Ha sido para mí un honor ser parte de un proyecto transformador que tiene por objeto encaminar a nuestro país en una senda de libertad y progreso”, expresó en otro pasaje de la misiva.

El texto culmina con una frase de apoyo personal hacia el Presidente: “Sepa que, como hasta hoy, siempre podrá contar conmigo. Deseándole el mayor de los éxitos, con el afecto de siempre”.

La salida de Francos, figura clave en la articulación política con las provincias y en la construcción de consensos legislativos, abre un nuevo escenario dentro del Gabinete Nacional.

Desde el lunes, la jefatura de Gabinete estará a cargo de Manuel Adorni, que ya fue confirmado por un comunicado oficial de la Oficina del Presidente, un movimiento que marcaría una nueva etapa en la comunicación y el orden político del oficialismo.

La renuncia de Francos confirma los rumores que circulaban desde hace días y deja en claro que el Gobierno inicia una nueva etapa política. Mientras tanto, el funcionario saliente se despide con un mensaje de lealtad y compromiso, dejando la puerta abierta para seguir colaborando desde otro lugar con la gestión nacional.