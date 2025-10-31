Peter Lamelas llegó a Argentina a hacerse cargo de la embajada nortamericana

La Embajada de Estados Unidos en la Argentina anunció oficialmente la llegada del nuevo embajador Peter Lamelas , quien arribó este viernes a Buenos Aires y en los próximos días presentará sus cartas credenciales ante el Gobierno argentino.

“¡Bienvenido a la Argentina! El Embajador Peter Lamelas llegó hoy a Buenos Aires y en los próximos días presentará sus cartas credenciales para comenzar su labor en un momento clave par la relación entre Estados Unidos y la Argentina ”, informó la representación diplomática a través de sus redes sociales.

Lamelas fue nominado por el expresidente Donald J. Trump el 24 de marzo de 2025 y confirmado por el Senado de los Estados Unidos el 18 de septiembre del mismo año como el 53° embajador estadounidense ante la República Argentina.

Médico y empresario, Lamelas es doctor en Medicina y magíster en Administración de Empresas, además de fundador y exdirector ejecutivo de MD Now Urgent Care, la mayor red de centros de atención médica de urgencias del estado de Florida. Bajo su conducción, la compañía ofreció servicios médicos accesibles a millones de pacientes y empleó a miles de profesionales de la salud.

En el ámbito institucional, integró en dos oportunidades la Junta Directiva de la Asociación de Atención de Urgencias y se desempeñó como director médico de emergencias hospitalarias y de servicios de emergencias médicas.

Vínculos con la primera gestión de Trump

Durante la primera gestión de Trump, Lamelas formó parte de la Junta de Revisión de la Medalla al Valor en Seguridad Pública del Departamento de Justicia, organismo que reconoce la valentía de los socorristas estadounidenses. A nivel local, también fue comisionado municipal de la ciudad de Manalapan, Florida.

Nacido en Cuba, emigró junto a su familia a los Estados Unidos en busca de libertad y, tras años de trabajo en un pequeño emprendimiento familiar, consolidó una destacada trayectoria profesional y empresarial.

Junto a su esposa Stephanie, el nuevo embajador es aficionado al senderismo y participa activamente en actividades filantrópicas en favor de diversas organizaciones benéficas.

La llegada de Lamelas se produce en un momento estratégico para las relaciones bilaterales entre ambos países, marcadas por el interés mutuo en áreas como la inversión, la energía, la innovación tecnológica y la cooperación en seguridad.