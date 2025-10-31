viernes 31 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Diplomacia

Peter Lamelas llegó a Argentina a hacerse cargo de la embajada nortamericana

El nuevo embajador norteamericano en Argneitna, Peter Lamelas, llegó al país .

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Embajada de Estados Unidos en la Argentina anunció oficialmente la llegada del nuevo embajador Peter Lamelas, quien arribó este viernes a Buenos Aires y en los próximos días presentará sus cartas credenciales ante el Gobierno argentino.

Lee además
Javier Milei con Peter Lamelas, en Mar -a- lago
Nominado

Quién es Peter Lamelas, el emigrado cubano que será el próximo embajador de EEUU en Argentina
fuerte presion del congreso para que el gobierno rechace a peter lamelas como embajador de estados unidos
Diplomacia

Fuerte presión del Congreso para que el gobierno rechace a Peter Lamelas como embajador de Estados Unidos
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EmbajadaEEUUarg/status/1984321090831684017&partner=&hide_thread=false

Médico, empresario y nominado por Trump

“¡Bienvenido a la Argentina! El Embajador Peter Lamelas llegó hoy a Buenos Aires y en los próximos días presentará sus cartas credenciales para comenzar su labor en un momento clave par la relación entre Estados Unidos y la Argentina”, informó la representación diplomática a través de sus redes sociales.

Lamelas fue nominado por el expresidente Donald J. Trump el 24 de marzo de 2025 y confirmado por el Senado de los Estados Unidos el 18 de septiembre del mismo año como el 53° embajador estadounidense ante la República Argentina.

Médico y empresario, Lamelas es doctor en Medicina y magíster en Administración de Empresas, además de fundador y exdirector ejecutivo de MD Now Urgent Care, la mayor red de centros de atención médica de urgencias del estado de Florida. Bajo su conducción, la compañía ofreció servicios médicos accesibles a millones de pacientes y empleó a miles de profesionales de la salud.

En el ámbito institucional, integró en dos oportunidades la Junta Directiva de la Asociación de Atención de Urgencias y se desempeñó como director médico de emergencias hospitalarias y de servicios de emergencias médicas.

Vínculos con la primera gestión de Trump

Durante la primera gestión de Trump, Lamelas formó parte de la Junta de Revisión de la Medalla al Valor en Seguridad Pública del Departamento de Justicia, organismo que reconoce la valentía de los socorristas estadounidenses. A nivel local, también fue comisionado municipal de la ciudad de Manalapan, Florida.

Nacido en Cuba, emigró junto a su familia a los Estados Unidos en busca de libertad y, tras años de trabajo en un pequeño emprendimiento familiar, consolidó una destacada trayectoria profesional y empresarial.

Junto a su esposa Stephanie, el nuevo embajador es aficionado al senderismo y participa activamente en actividades filantrópicas en favor de diversas organizaciones benéficas.

La llegada de Lamelas se produce en un momento estratégico para las relaciones bilaterales entre ambos países, marcadas por el interés mutuo en áreas como la inversión, la energía, la innovación tecnológica y la cooperación en seguridad.

Temas
Seguí leyendo

El Senado de Estados Unidos confirmó a Peter Lamelas como embajador en Argentina

Trabajadores del Garrahan ocuparon la dirección médica por descuentos salariales

El 80% de los alumnos de la UNSJ trabaja y estudia: la compleja realidad estudiantil en medio del ajuste presupuestario

Confirmaron la tercera lista para el Foro de Abogados: de la mano de Gustavo Sánchez, Federico Morfil buscará la presidencia

Nuevamente, el Gobernador de La Rioja va a la carga por Josemaría y busca "compartir con San Juan el espacio que nos fue sustraído"

Defensa de los abogados y legado familiar: los primeros pasos en la política sanjuanina de la nieta de Don Leopoldo

José Salinas y Gabriela Ramos presentaron su proyecto para el Foro: el vínculo con la Justicia, el Gobierno y el compromiso con los abogados

Tras la derrota, Cristina Kirchner cuestionó a Kicillof por la estrategia: "Fue un error político desdoblar la elección"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
jose salinas y gabriela ramos presentaron su proyecto para el foro: el vinculo con la justicia, el gobierno y el compromiso con los abogados
Elecciones en el Foro

José Salinas y Gabriela Ramos presentaron su proyecto para el Foro: el vínculo con la Justicia, el Gobierno y el compromiso con los abogados

Por Florencia García

Las Más Leídas

Un motociclista está en grave estado al chocar con un auto en la conocida esquina negra de Rawson
Lamentable

Un motociclista está en grave estado al chocar con un auto en la conocida "esquina negra" de Rawson

Rivadavia: motochorros sorprenden a una mujer en un auto, le revientan una ventanilla y le roban todo
Ataque

Rivadavia: motochorros sorprenden a una mujer en un auto, le revientan una ventanilla y le roban todo

Dolor en San Juan por la muerte de un joven y querido enfermero
Fallecimiento

Dolor en San Juan por la muerte de un joven y querido enfermero

Hay suspensión de clases por el viento Zonda: a quiénes afecta
Educación

Hay suspensión de clases por el viento Zonda: a quiénes afecta

Se confirmó la fórmula del oficialismo en el Foro de Abogados: encabeza un hombre con relaciones políticas
Elecciones

Se confirmó la fórmula del oficialismo en el Foro de Abogados: encabeza un hombre con relaciones políticas

Te Puede Interesar

Las increíbles imágenes de un cometa que se registró desde los cielos de San Juan el 12 de octubre
Astronomía

Las increíbles imágenes de un cometa que se registró desde los cielos de San Juan el 12 de octubre

Por Cecilia Corradetti
Murió un hombre camino a la Difunta Correa: quién es la víctima fatal
Tragedia

Murió un hombre camino a la Difunta Correa: quién es la víctima fatal

Así fue el impresionante operativo para traer la laminadora al EPSE: facilitará la fabricación de paneles solares
Paso clave

Así fue el impresionante operativo para traer la laminadora al EPSE: facilitará la fabricación de paneles solares

Halloween: el mapa caliente de las brujas en San Juan video
Tiempo paranormal

Halloween: el mapa "caliente" de las brujas en San Juan

Hay aroma navideño en el comercio sanjuanino: a más de un mes de las fiestas, comenzaron a aparecer los productos y sus precios
Fiestas anticipadas

Hay "aroma navideño" en el comercio sanjuanino: a más de un mes de las fiestas, comenzaron a aparecer los productos y sus precios