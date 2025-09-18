El Senado de Estados Unidos confirmó a Peter Lamelas como embajador en Argentina

El Senado de Estados Unidos ha confirmado a Peter Lamelas como el nuevo embajador estadounidense en Argentina, una designación que, desde antes de su llegada, ha desatado una fuerte polémica y un creciente rechazo en el ámbito político argentino. Médico de profesión, exitoso empresario y amigo personal de Donald Trump, Lamelas llega a Buenos Aires con un perfil inusual para la diplomacia, más cercano a un empresario con un discurso político fuerte que a un negociador tradicional.

Durante su audiencia de confirmación ante el Congreso de EE.UU. y el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Lamelas no dudó en expresar declaraciones consideradas injerencistas que generaron repudio, fundamentalmente del peronismo. Entre sus afirmaciones más controvertidas, prometió apoyo político directo al gobierno de Javier Milei . Incluso, se refirió a la presidencia de Milei como "vital para la estabilidad regional" y la necesidad de seguir apoyándola.

Uno de los puntos más álgidos de sus intervenciones fue su postura respecto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lamelas afirmó que debía "recibir la justicia que se merece" y que "si no fuese política, estaría en la cárcel". Inclusive, agradeció públicamente al senador Ted Cruz por haber solicitado sanciones contra la expresidenta y su familia. También repitió acusaciones contra Fernández de Kirchner en relación con el caso AMIA y la muerte del fiscal Alberto Nisman.

Las críticas del flamante embajador también se extendieron al sistema federal argentino. Acusó a las provincias de "facilitar la corrupción" al negociar con potencias como China, señalando que "hay 23 provincias que pueden negociar con potencias como China, lo que favorece la corrupción". Declaró abiertamente que su agenda es limitar la presencia china en Argentina y promover los intereses de empresas estadounidenses, calificando al Partido Comunista Chino como una "amenaza" y señalando a Venezuela, Cuba, Nicaragua e Irán como peligros para el país.

Estas declaraciones provocaron una fuerte reacción en Argentina. El rechazo hacia Lamelas ha crecido, y gobernadores junto a legisladores han exigido que sea declarado persona non grata. La propia embajada china rechazó las declaraciones del embajador, calificándolas de "juicios propios de la Guerra Fría" y advirtió que Argentina no debe convertirse en un campo de batalla para potencias extranjeras.

El perfil de Lamelas se distingue claramente de los diplomáticos de carrera. Nacido en Cuba, emigró a Estados Unidos junto a su familia huyendo del comunismo y construyó una exitosa carrera como empresario médico en Florida, fundando la mayor compañía de atención médica de urgencias del estado. Su vínculo con Donald Trump es estrecho, siendo un amigo personal y un importante donante del Partido Republicano. Para Washington, su figura simboliza la alianza con Milei y la apuesta a consolidar a Argentina como un socio estratégico en la región, con la misión central de ser el eje entre Trump y Milei.