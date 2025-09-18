viernes 19 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Diplomacia

El Senado de Estados Unidos confirmó a Peter Lamelas como embajador en Argentina

Peter Lamelas realizó declaraciones antes el senado norteamericano, en su nominación a embajador en Argentina, que fueron rechazadas por sectores políticos de nuestro país por "injerencistas". Finalmente fue confirmado en su país y arribará a la Argentina a hacerse cargo de la misión diplomática.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Senado de Estados Unidos ha confirmado a Peter Lamelas como el nuevo embajador estadounidense en Argentina, una designación que, desde antes de su llegada, ha desatado una fuerte polémica y un creciente rechazo en el ámbito político argentino. Médico de profesión, exitoso empresario y amigo personal de Donald Trump, Lamelas llega a Buenos Aires con un perfil inusual para la diplomacia, más cercano a un empresario con un discurso político fuerte que a un negociador tradicional.

Lee además
Javier Milei con Peter Lamelas, en Mar -a- lago
Nominado

Quién es Peter Lamelas, el emigrado cubano que será el próximo embajador de EEUU en Argentina
fuerte presion del congreso para que el gobierno rechace a peter lamelas como embajador de estados unidos
Diplomacia

Fuerte presión del Congreso para que el gobierno rechace a Peter Lamelas como embajador de Estados Unidos

Durante su audiencia de confirmación ante el Congreso de EE.UU. y el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Lamelas no dudó en expresar declaraciones consideradas injerencistas que generaron repudio, fundamentalmente del peronismo. Entre sus afirmaciones más controvertidas, prometió apoyo político directo al gobierno de Javier Milei. Incluso, se refirió a la presidencia de Milei como "vital para la estabilidad regional" y la necesidad de seguir apoyándola.

Uno de los puntos más álgidos de sus intervenciones fue su postura respecto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lamelas afirmó que debía "recibir la justicia que se merece" y que "si no fuese política, estaría en la cárcel". Inclusive, agradeció públicamente al senador Ted Cruz por haber solicitado sanciones contra la expresidenta y su familia. También repitió acusaciones contra Fernández de Kirchner en relación con el caso AMIA y la muerte del fiscal Alberto Nisman.

Las críticas del flamante embajador también se extendieron al sistema federal argentino. Acusó a las provincias de "facilitar la corrupción" al negociar con potencias como China, señalando que "hay 23 provincias que pueden negociar con potencias como China, lo que favorece la corrupción". Declaró abiertamente que su agenda es limitar la presencia china en Argentina y promover los intereses de empresas estadounidenses, calificando al Partido Comunista Chino como una "amenaza" y señalando a Venezuela, Cuba, Nicaragua e Irán como peligros para el país.

Estas declaraciones provocaron una fuerte reacción en Argentina. El rechazo hacia Lamelas ha crecido, y gobernadores junto a legisladores han exigido que sea declarado persona non grata. La propia embajada china rechazó las declaraciones del embajador, calificándolas de "juicios propios de la Guerra Fría" y advirtió que Argentina no debe convertirse en un campo de batalla para potencias extranjeras.

El perfil de Lamelas se distingue claramente de los diplomáticos de carrera. Nacido en Cuba, emigró a Estados Unidos junto a su familia huyendo del comunismo y construyó una exitosa carrera como empresario médico en Florida, fundando la mayor compañía de atención médica de urgencias del estado. Su vínculo con Donald Trump es estrecho, siendo un amigo personal y un importante donante del Partido Republicano. Para Washington, su figura simboliza la alianza con Milei y la apuesta a consolidar a Argentina como un socio estratégico en la región, con la misión central de ser el eje entre Trump y Milei.

Temas
Seguí leyendo

Presuntas coimas en ANDIS: Ex asesor de Javier Milei corroboró que Spagnuolo le dijo todo lo que se escucha en los audios

Perfil bajo y cero filtraciones: hermetismo sobre la reunión de Milei con los candidatos por San Juan y el país

Las "Fuerzas del Cielo" toman la mesa política de Milei: Avanza Santiago Caputo, y Lule Menem afuera

Presunta coimas en ANDIS: Levantaron el secreto de sumario en la causa de los audios de Spagnuolo

La Guardia de Infantería de la Policía de San Juan celebró su 76° aniversario

El peronismo buscará que el sistema nuclear argentino sea un "bien público estratégico y no enajenable"

Senado: Media sanción a un proyecto que agrava penas por accidentes viales

Baistrocchi arremetió contra la campaña de Andino y Gramajo: "Me parece muy pobre"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el mago sin dientes acuso la recesion, y volvio a pedirle una reunion a milei
Reclamo

El Mago sin Dientes acusó la recesión, y volvió a pedirle una reunión a Milei

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Juan Antonio Almonacid, el ahora detenido.
Exclusivo

Atraparon al "Estafador de ancianos", el sanjuanino que buscaba a sus víctimas en las puertas de un banco

Impactante video de la batalla campal a los tiros en el barrio Los Toneles en Chimbas
Hay un detenido

Impactante video de la batalla campal a los tiros en el barrio Los Toneles en Chimbas

Para la gente de ACODEPAS las paredes de la esquina 9 de Julio y España pueden incorporarse al proyecto de la EPET 4 en construcción.
Resguardo

Patrimonio histórico de San Juan: piden conservar la legendaria fachada de una famosa esquina céntrica

Imagen del canal Céspedes. Policías trabajan en esta zona para dar con la persona que habría caído. 
Lo último

Quién sería el hombre que habría caído a un canal en Pocito y que es intensamente buscado

La sorpresiva aparición del expresidente de Desamparados en el juicio por Julieta Viñales
Tribunales

La sorpresiva aparición del expresidente de Desamparados en el juicio por Julieta Viñales

Te Puede Interesar

Castigan a la dueña de una cuenta mula que se usó para estafar a una mujer de Buenos Aires
Probation

Castigan a la dueña de una cuenta "mula" que se usó para estafar a una mujer de Buenos Aires

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa
Caucetero en desgracia

Veía el partido de River y fue sorprendido por cuatro ladrones que lo golpearon y hasta le robaron su auto

Perfil bajo y cero filtraciones: hermetismo sobre la reunión de Milei con los candidatos por San Juan y el país
Tropa libertaria

Perfil bajo y cero filtraciones: hermetismo sobre la reunión de Milei con los candidatos por San Juan y el país

Si pudiera volver atrás...: los sanjuaninos cuentan el momento que repetirían de su vida video
Tiempo Pregunta

"Si pudiera volver atrás...": los sanjuaninos cuentan el momento que repetirían de su vida

Revés para la Liga: la Justicia desestimó la denuncia por apuestas ilegales
¿Y ahora?

Revés para la Liga: la Justicia desestimó la denuncia por apuestas ilegales