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Elecciones 2027

Jorge Macri confirmó que va por la reelección en CABA

Además de su candidatura a jefe de Gobierno, Jorge Macri aseguró que el PRO tendrá su candidato a presidente.

Por Agencia NA
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El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, confirmó este lunes que el próximo año competirá por su reelección y sostuvo que el PRO tendrá sus propios candidatos también en la competencia para Presidente de la Nación.

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“Voy a ser candidato a jefe de Gobierno el año que viene”, anunció el actual mandatario de la Ciudad en una entrevista con el canal TN.

Sobre la estrategia nacional, dijo que el partido amarillo que lidera su primo Mauricio Macri va a tener seguramente candidato a Presidente y que competirán en PASO para definir al postulante del espacio para la Casa Rosada.

“A mí me parece muy bueno que haya PASO”, dijo a contramano de la iniciativa de La Libertad Avanza para eliminarlas a través de un proyecto de ley que no está teniendo demasiados apoyos en el Congreso.

“Se le ganó al peronismo desde que hay PASO”, evaluó Jorge Macri, dando a entender que , a su juicio, son una buena herramienta para articular alianzas y ordenar candidaturas.

En medio de la tensión entre Mauricio Macri y Javier Milei, el jefe de gobierno dijo que la relación con La Libertad Avanza ha tenido sus idas y vueltas: “Hemos acompañado y hemos puesto límites”, graficó.

Sobre el reciente comunicado de su partido con criticas al Gobierno nacional, admitió que “no sabía" que iban a difundir ese texto. "Estoy en el PRO, soy autoridad, pero nadie me lo mandó”, comentó. Y cerró: “Podemos debatir si era oportuno o no sacar ese comunicado”.

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