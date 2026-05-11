El Gobierno nacional le bajó el precio al documento crítico del PRO

El Gobierno se dedicó a bajarle el precio a las críticas que lanzadas desde el PRO, plasmadas en un documento que publicó el domingo, y está convencido de que el autor fue Mauricio Macri. Así lo dejaron en claro fuentes libertarias que se mueven en Casa Rosada.

En la cocina del 2027 Si el PRO compite contra Milei en 2027, los dos caminos en San Juan con final abierto

En Balcarce 50 leyeron el movimiento como un intento de parte del ex presidente de gestionar autonomía rumbo a 2027 y poder negociar mejores lugares en las listas. Aunque también hay integrantes del espacio amarillo que señalan que la paciencia del máximo referente del partido se está agotando y evalúa romper lazos definitivos con Javier Milei.

Por lo pronto, el oficialismo minimizó los cuestionamientos. De hecho, creen que no representa lo que piensan otros integrantes, como Cristian Ritondo (jefe del bloque en la Cámara de Diputados) y Jorge Macri (jefe de Gobierno de la Ciudad). De hecho, el alcalde planteó la semana pasada que podría existir una alianza electoral como la que alcanzaron con La Libertad Avanza para la elección nacional de octubre de 2027.

Es más: señalan que los votantes del PRO ya están identificados con la fuerza de Javier Milei y que Macri solo expresa la frustración de un espacio que no pudo concretar cambios profundos. Modificaciones que sí tuvieron avances con la presidencia del economista libertario.