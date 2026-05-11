Diputada nacional denunció a Karina Milei por el contrato de su asistente personal

La diputada nacional Marcela Pagano (bloque Coherencia) presentó una denuncia penal contra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por presuntas irregularidades en la contratación estatal de su asistente personal y mejor amiga, Andrea Juárez. La acusación sostiene que se utilizan fondos públicos para financiar tareas de índole estrictamente privada.

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Según la presentación judicial de Pagano, Juárez —quien además de ser amiga íntima de la funcionaria es apoderada legal de La Libertad Avanza (LLA)— percibe un sueldo del Estado a pesar de que su actividad no estaría vinculada al servicio público. La diputada fundamentó su denuncia señalando que, a diferencia de otros empleados de la Secretaría, Juárez solo ingresó a la Casa Rosada dos veces en un año .

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Pagano destacó que la propia Juárez reconoció públicamente en una entrevista periodística que su función consiste en asistir a Karina Milei en "cuestiones personales". "Esto es un delito porque le paga con la 'nuestra' y debe tener un rol asignado que explique su contratación para servicio al Estado", afirmó la legisladora a través de sus redes sociales.

Cuestionamientos por "doble vara moral"

La denuncia también resalta lo que Pagano define como una paradoja política. La diputada recordó que el presidente Javier Milei había criticado duramente a la esposa del presidente español, Pedro Sánchez, por situaciones similares. "Fue Javier Milei quien calificó como 'chorra' a la esposa del presidente de España por hacer exactamente lo mismo. Para los Milei, ¿hay doble vara moral?", cuestionó la ex periodista.

Asimismo, Pagano enfatizó que el poder conlleva responsabilidad y no privilegios para "las amigas", cuestionando por qué Juárez no cumple con los horarios y el registro de fichaje que se le exige al resto de los empleados públicos.

Delitos imputados y pedidos a la Justicia

La carátula de la denuncia presentada contempla tres delitos principales:

Malversación de caudales públicos .

. Incumplimiento de los deberes de funcionario público .

. Fraude en perjuicio de la administración pública.

Como parte de las medidas solicitadas, Pagano pidió a la Justicia que reclame a la Secretaría General de la Presidencia la información detallada del contrato de Juárez, sus constancias de desempeño, las tareas efectivamente cumplidas y cualquier documentación que acredite la necesidad real de su designación en el organismo. Entre las pruebas adjuntadas por la legisladora se encuentran los registros de acceso a la Casa de Gobierno y el acta constitutiva del partido de los Milei, donde Juárez figura como apoderada.