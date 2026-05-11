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Polémica

Diputado acusó al gobierno de pagar sobresueldos con criptomonedas

El titular de la Coalición Cívica dijo que los sobresueldos a funcionarios se podrían estar pagando con transferencias en criptomonedas y gastos reservados de la SIDE.

Por Agencia NA
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El presidente del bloque de diputados de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, afirmó hoy que en el Gobierno existen “sobresueldos” que se pagan a funcionarios, y señaló que esto constituye “un patrón de conducta” desde que asumió Javier Milei.

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“No tengo dudas de que hay sobresueldos, y de que este es un patrón de conducta que se viene consolidando en el Gobierno de La Libertad Avanza”, aseguró Ferraro en declaraciones al programa “Esta mañana” que se emite por Radio Rivadavia.

El parlamentario lo expresó en alusión a la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien se encuentra bajo investigación de la Justicia por enriquecimiento ilícito, al encontrarse inmuebles de su propiedad no declarados y viajes a sitios de lujo del exterior, incluso en aviones privados.

El legislador sostuvo: “Hay sobresueldos que se podrían estar pagando a través de transferencias en criptomonedas, con gastos reservados de la SIDE y con contratos de consultorías a través de empresas públicas del estado nacional”.

Ferraro recalcó: “No solamente puede surgir dinero de empresarios vinculados a la Fundación Faro como espacio de ingreso de dinero para después efectuar los sobresueldos, sino también los gastos reservados con que cuenta la SIDE”.

Además, puntualizó que uno de los puntos que indica, según expresó, “cómo se han sectorizado algunos negocios en el seno del propio Gobierno nacional”.

“El mundo cripto es un ámbito donde La Libertad Avanza ha hecho operaciones en el pasado”, y a modo de ejemplo mencionó “el Tech Forum de 2024” un seminario en el que se pudo ver a “personajes muy marginales” haciendo negocios y “cobrando para entrevistarse con el Presidente”.

“Sabemos que muchos empresarios dijeron que, para poder acceder al Presidente, se tarifaban las reuniones”, añadió.

Asimismo, mencionó el caso del $Libra, donde la Justicia investiga “el tuit fijado por el Presidente de la Nación para la promoción de esta criptomoneda, con un contrato alfanumérico de más de 40 caracteres que no tenía estado público”.

“Hubo mas de 16 encuentros en Casa Rosada y la Residencia de Olivos con estos personajes para meter en este proyecto al Presidente”, recordó Ferraro.

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