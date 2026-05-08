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Conferencia de prensa

Otra vez, ministros evitaron responder sobre sobresueldos en el gobierno nacional

Como Manuel Adorni en la conferencia de prensa tras la reapertura de la sala de periodistas, ni el mismo jefe de Gabinete, ni Luis Caputo, ni Alejandra Monteoliva negaron los sobresueldos para funcionarios nacionales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, encabezada este viernes por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a los ministros Luis Caputo (Economía) y Alejandra Monteoliva (Seguridad), derivó en un clima de alta tensión cuando los funcionarios evitaron sistemáticamente responder consultas sobre la posible percepción de sobresueldos y la situación patrimonial del jefe de Gabinete.

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Una estrategia de "blindaje" informativo

Bajo el argumento de una "agenda cerrada", Adorni intervino para limitar las preguntas de los periodistas acreditados estrictamente a los temas del día: los anuncios sobre el "Súper RIGI" y operativos de seguridad contra el narcotráfico. La restricción fue comunicada incluso antes del inicio del encuentro, advirtiendo que los ministros solo se referirían a los puntos expuestos.

El momento de mayor incomodidad se produjo cuando el periodista Ariel Rodríguez, de Cadena 3, consultó de forma directa a los tres funcionarios: "¿Cobran sobresueldos o han recibido sobresueldos a lo largo de su gestión?". Ante la pregunta, Adorni tomó la palabra para clausurar el intercambio, alegando que la relevancia de los temas de gestión ameritaba no desviarse de la agenda prefijada. Por su parte, el ministro Caputo calificó la pregunta como algo increíble —"qué pregunta es esa, Dios mío"— y evitó dar una respuesta concreta sobre el punto, al igual que la ministra Monteoliva.

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El "riesgo Adorni" y la interna oficial

La consulta sobre los ingresos de los funcionarios no fue aislada, sino que se dio en un contexto de creciente escrutinio sobre el patrimonio de Adorni y versiones periodísticas que sugieren pagos extra en la Administración Pública. Durante la conferencia, se mencionó el concepto de "riesgo Adorni", término que —según se planteó en la sala— circula entre empresarios preocupados por el impacto político de las investigaciones judiciales que rodean al jefe de Gabinete.

Esta situación también dejó al descubierto grietas internas. Se mencionaron las presiones para que Adorni anticipe la presentación de su declaración jurada (cuyo vencimiento legal es en julio de 2026) y las críticas de otros funcionarios, como Guillermo Francos, quien cuestionó el estilo "irónico o soberbio" del jefe de Gabinete.

Preguntas sin respuesta en todas las áreas

El hermetismo no se limitó al plano económico-patrimonial. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, tampoco respondió sobre temas sensibles de su área, como el procesamiento de un gendarme por lesiones gravísimas o los bajos salarios en las fuerzas federales. Adorni volvió a intervenir en estos casos para señalar que, si no había interés en los temas de la agenda oficial (como la incautación de drogas), no había obligación de preguntar.

Al finalizar, la conferencia fue calificada por sectores críticos como un intento fallido por "encapsular" los conflictos y devolver la discusión a los anuncios de gestión, en un escenario donde las dudas sobre la transparencia y los ingresos de la cúpula oficialista continúan dominando la conversación pública.

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