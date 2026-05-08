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Casa Rosada

El Gobierno confirmó una nueva reunión de Gabinete para este viernes

La decisión de la reunión de produce luego de la últimas novedades sobre el caso Adorni.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El presidente Javier Milei convocó a una nueva reunión de Gabinete para este viernes a las 14:00 hs: el encuentro se llevará a cabo en la Casa Rosada, donde se espera que el mandatario analice junto a sus ministros el avance de las medidas económicas y la agenda legislativa de las próximas semanas, hoy en tratativas y sin avances concretos.

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Se trata de la primera acción oficial de todo el cuerpo de gobierno luego de la conferencia de prensa de Manuel Adorni y las novedades sobre de la investigación judicial sobre el ex panelista televisivo y radial.

El oficialismo intentó retomar la iniciativa en medio de la situación judicial de su ministro coordinador que entrega novedades semana a semana.

Y, además, será la primera actividad de Milei tras su gira por Los Angeles, Estados Unidos. El jefe de Estado participará de reuniones organizadas por el Instituto Milken en busca de inversiones.

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