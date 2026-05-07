viernes 8 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Respuesta

Argentina, a la OMS: "Tenemos capacidad sanitaria para proteger a la población"

La organización le solicitó al ejecutivo nacional que reconsidere su salida de la entidad durante el aumento de casos de hantavirus.

Por Agencia NA
image

El Ministerio de Salud le respondió a la Organización Mundial de la Salud que “Argentina tiene capacidad sanitaria, técnica y decisión política para proteger la salud de la población”. En el escrito, desestimaron el regreso como partícipe de la entidad, lo que había sido solicitado por el director Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Lee además
la oms se pronuncio sobre la posibilidad de otra pandemia por el brote mortal de hantavirus: que dijo
Preocupación

La OMS se pronunció sobre la posibilidad de otra pandemia por el brote mortal de hantavirus: qué dijo
el peronismo federal aun no propone candidato presidencial
Interna

El peronismo "federal" aún no propone candidato presidencial

En el marco de la crisis sanitaria producida por el ascenso a nueve casos confirmados de hantavirus en el crucero MV Hondius, la máxima autoridad del organismo se refirió a los gobiernos de Javier Milei y a Donald Trump, que también abandonó la organización desde Estados Unidos.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, en el pedido el cabecilla de la OMS se expresó: “Creo que reconsiderarán sus decisiones porque pueden ver lo importante que es la universalidad para la seguridad sanitaria, ya que a los virus no les importa nuestra política, ni nuestras fronteras, ni todas las excusas que podamos tener”.

Sin embargo, la cartera comandada por Mario Lugones indicó que Argentina “sostiene la cooperación internacional cuando corresponde, incluso sobre el vínculo técnico con la Organización Panamericana de la Salud en el ámbito regional, sin resignar la potestad de definir sus propias decisiones sanitarias” y añadió que el país: “No necesita pertenecer a la OMS para trabajar con otros países”.

“Ante los casos de hantavirus reportados en el buque MV Hondius, el Ministerio mantiene activo el monitoreo epidemiológico preventivo, sostiene el intercambio de información con otros países y trabaja junto a las jurisdicciones para reconstruir el recorrido de los primeros casos. Hasta el momento, no se identificaron hechos asociados en el país”, añadió.

En línea, consideró una diferenciación: “Esta situación demuestra que la cooperación técnica no exige subordinación política. La OMS vuelve a anteponer la política a la evidencia e intenta usar un evento sanitario extraordinario para condicionar una decisión soberana de la Argentina”.

“Nuestra posición no cambia. La salud de los argentinos se defiende con gestión, capacidad técnica y decisiones propias. Los organismos internacionales, financiados por todos, que respaldaron medidas sanitarias ruinosas y nunca revisaron seriamente sus errores, deberían explicar sus fracasos antes de pretender imponerle condiciones a un país soberano”, cerró.

Seguí leyendo

Adorni rompió el silencio con Fantino: "Soy una parte de Milei"

Renunció la titular de la Dirección Nacional Electoral y ya tiene reemplazo

Pichetto afianza su vínculo con Cristina Kirchner: presentó un proyecto con diputados K para el "salvataje" de pymes

Sin firmas del peronismo, la oposición pidió una sesión para interpelar a Adorni e impulsar una moción de censura

Salud reunió a autoridades de todas las provincias para monitorear casos de hantavirus

La transición energética y el respaldo a Milei: las bases del discurso de Orrego en la Expo Minera

Senadores del PRO y la UCR le complican al gobierno la aprobación de 50 pliegos de jueces

Quintela presentó el Plan Minero 2026-2030 de La Rioja

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
karina milei fue recibida por militantes en san juan y hablo de mineria con criticas a gobiernos anteriores
Así fue el paso

Karina Milei fue recibida por militantes en San Juan y habló de minería con críticas a gobiernos anteriores

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El Gobierno aumentó un 38% la Tarjeta Alimentar: cómo quedan los montos y quiénes cobran
Presentación

El Gobierno aumentó un 38% la Tarjeta Alimentar: cómo quedan los montos y quiénes cobran

El juez Enrique Mattar quedó involucrado en un complejo accidente de tránsito en Capital.
En Capital

El juez de Faltas Enrique Mattar pasó en rojo, chocó a un motociclista y huyó

Los siete sujetos investigados por el crimen de Emir Barboza fueron enviados al Penal con prisión preventiva.
Judiciales

Sorpresa en Tribunales por el crimen de Emir Barboza: los siete sospechosos vuelven al penal

Caso del nene de 4 años que dio positivo en cocaína: al padre le secuestraron droga, tiene antecedentes y quedó en la mira por lesiones.
Quedó preso

Caso del nene positivo en cocaína: al padre le secuestraron droga, tiene antecedentes y quedó en la mira por lesiones

Durante la visita oficial a una planta calera de Los Berros, en Sarmiento, Santilli anunció la obra de la Ruta 153.
Visita oficial

En Sarmiento, Santilli anunció la obra de la Ruta 153 que une al departamento con Calingasta

Te Puede Interesar

La oficina de calle Mendoza, en el centro sanjuanino, permanece cerrada momentáneamente, señalaron.
Posible fraude

La financiera denunciada por la presunta megaestafa de $2.800.000.000 adjudica el conflicto al cierre de una mina

Por Walter Vilca
El calor continúa presente en el otoño sanjuanino, este martes.
Clima

Viernes templado en San Juan con cielo mayormente despejado y leve ascenso de la temperatura

La transición energética y el respaldo a Milei: las bases del discurso de Orrego en la Expo Minera
En Pocito

La transición energética y el respaldo a Milei: las bases del discurso de Orrego en la Expo Minera

Sin paro de colectivos este viernes en San Juan: la UTA confirmó que el servicio funcionará con normalidad
Medida de fuerza

Sin paro de colectivos este viernes en San Juan: la UTA confirmó que el servicio funcionará con normalidad

Por dentro, Tiempo te muestra la feria de la Expo Minera en Pocito video
Video

Por dentro, Tiempo te muestra la feria de la Expo Minera en Pocito