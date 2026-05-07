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Industria

Quintela presentó el Plan Minero 2026-2030 de La Rioja

El plan proyecta crecimiento de la exploración y mayor impacto económico en el territorio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El gobernador de la Rioja, Ricardo Quintela, presentó el Plan Quinquenal de Desarrollo Minero 2026–2030.

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En su discurso, el mandatario expresó: “No partimos de cero. Venimos construyendo. Venimos trabajando para ordenar el sector, para generar condiciones, para abrir posibilidades reales y para transformar el potencial geológico de la provincia en desarrollo concreto para nuestra gente”, afirmó, y subrayó que el plan es fruto de una articulación estratégica entre el Gobierno, el sistema universitario y científico, el sector productivo y la comunidad.

En cuanto al rol del Estado, Quintela fue contundente: “El Estado conduce, regula, planifica y controla. No hay minería seria sin un Estado fuerte. No hay inversión genuina sin seguridad jurídica. No hay licencia social sin transparencia. Y no hay futuro posible si no cuidamos el agua, el ambiente y la vida de nuestras comunidades”.

Además, destacó que la provincia avanza en la modernización institucional y digital de la información minera, dejando atrás lógicas burocráticas, con el objetivo de brindar mayor seguridad jurídica y fortalecer la confianza.

El gobernador también subrayó la necesidad de que la minería genere valor agregado local: “No alcanza con extraer recursos: la actividad tiene que derramar en empleo, servicios, logística, pymes, oficios, capacitación y oportunidades para cada departamento de la provincia”. Y agregó: “En La Rioja no hay desarrollo posible si no protegemos un recurso tan estratégico y sensible como el agua”.

Finalmente, Quintela enmarcó el plan en una visión de soberanía y justicia social frente a la transición energética global: “Tenemos que hacerlo a nuestra manera: con identidad riojana, soberanía, cuidado ambiental y justicia social”. Asimismo, sostuvo que la minería debe estar al servicio del desarrollo provincial y nacional: “Primero la Argentina, la provincia y su gente”.

Minería para generar oportunidades y empleo

Por su parte, el ministro de Trabajo, Empleo, Industria y Minería, Federico Bazán, agradeció al gobernador por su liderazgo y destacó que, tras años de vaivenes, “hoy la minería es algo real y tangible en la provincia”.

En ese sentido, señaló que uno de los principales desafíos es fortalecer la comunicación y la participación ciudadana en el territorio. Además, explicó que actualmente La Rioja cuenta con 18 proyectos en etapa de prospección y 7 proyectos en etapa de exploración, que ya implican perforaciones, inversiones y generación de empleo.

“Que la riqueza esté ahí y no podamos darle valor no sirve de nada”, afirmó, y remarcó que la minería debe traducirse en oportunidades concretas para las y los riojanos.

Sobre los avances del sector, Bazán detalló que los proyectos en exploración, principalmente vinculados al cobre y al oro, ya generan trabajo para proveedores locales. “Muchos proveedores que antes debían salir de la provincia para ganar experiencia, hoy pueden hacerlo en La Rioja”, indicó.

Asimismo, proyectó entre 20 mil y 25 mil metros de perforación para la campaña del próximo año, lo que permitirá ampliar la demanda de empleo y servicios locales. También destacó que el plan contempla el desarrollo de minería no metalífera en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de impulsar proyectos de rápida ejecución.

Finalmente, Bazán explicó que el Plan Quinquenal 2026–2030 es una hoja de ruta estratégica elaborada con participación del sector privado, universidades, gremios y distintas áreas del Gobierno provincial, entre ellas los ministerios de Educación, Agua, Ambiente y Producción.

“Esto es fruto de un trabajo colectivo y coordinado, con un eje claro en el cuidado ambiental”, sostuvo. Y concluyó: “El objetivo es que la minería genere empleo, oportunidades y crecimiento, con transparencia y sostenibilidad”.

Con información de Perfil

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