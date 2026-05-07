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Polémica

El penalista que denunció malos tratos de la Policía pidió la intervención del Foro de Abogados

Tras elevar una queja formal ante la Corte de Justicia, Nasser Uzair requirió que la entidad que representa a los matriculados se expida, tal cual lo dispone la ley.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El abogado sanjuanino Nasser Uzair redobló su ofensiva contra los efectivos de la Policía y el Servicio Penitenciario y ahora pidió formalmente la intervención del Foro de Abogados para que respalde institucionalmente la denuncia que presentó ante la Corte de Justicia por presuntos malos tratos y restricciones ilegales al ejercicio profesional.

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El letrado solicitó que el organismo que nuclea a los abogados sanjuaninos se adhiera públicamente a la presentación radicada ante el máximo tribunal provincial y que además asuma la representación y defensa de los matriculados que ejercen el derecho penal, al considerar que así lo establece expresamente la Ley 2406-A.

El penalista también reclamó que el Foro emita un pronunciamiento público “ante la gravedad institucional” de los hechos denunciados, después de que acusara a efectivos policiales y personal penitenciario de mantener una “práctica ilegal de larga data” destinada a obstaculizar las entrevistas entre abogados defensores y personas detenidas, según aseguró en su presentación.

De acuerdo a su planteo, en distintas comisarías y en el Penal de Chimbas existirían demoras injustificadas, exigencias indebidas y trabas sistemáticas que afectan no solo el trabajo de los abogados, sino también garantías constitucionales de los detenidos. Como ejemplo, relató un episodio ocurrido en la Comisaría 2da, donde intentó entrevistarse con una persona detenida a la que representaba.

Acorde sostuvo, debió esperar largos períodos, explicar reiteradamente los motivos de su presencia y finalmente no pudo concretar la entrevista. Además, denunció que efectivos policiales condicionaron el acceso a una supuesta autorización judicial o fiscal, pese a que no existía ninguna orden de incomunicación que justificara esa restricción.

En la nueva presentación dirigida al Foro de Abogados, Uzair fundamentó su pedido en varios artículos de la Ley 2406-A, norma que regula el ejercicio profesional de la abogacía en San Juan. Entre otras cuestiones, citó el deber del Foro asumir la representación de los matriculados cuando resulte necesario para cumplir los objetivos de la ley.

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