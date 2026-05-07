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Allanamientos

Gracias a los vecinos cayeron motoqueros por picadas y ruidos molestos en 25 de Mayo

Vecinos denunciaron maniobras peligrosas y escapes modificados. La Policía realizó allanamientos simultáneos y secuestró motos y autopartes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El hartazgo de los vecinos de 25 de Mayo por los ruidos constantes y las picadas ilegales terminó en un operativo policial con resultados concretos. En las últimas horas, efectivos de la Comisaría 10ma llevaron adelante una serie de allanamientos en distintos domicilios del departamento, donde secuestraron motocicletas y partes modificadas utilizadas para generar explosiones y acelerar “hasta el corte”.

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Según informaron fuentes policiales, las denuncias venían acumulándose desde hacía tiempo. Los vecinos advertían sobre la circulación de motos con caños de escape libres o deportivos, cuyos conductores no solo provocaban ruidos molestos, sino que además realizaban maniobras peligrosas en la vía pública, incluso picadas, poniendo en riesgo sus vidas y la de terceros.

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Frente a esta situación, las autoridades iniciaron actuaciones contravencionales con intervención de la jueza de Paz de 25 de Mayo, Eugenia Barassi. A partir de allí, personal de la Brigada de la Seccional 10ma avanzó con tareas investigativas para identificar a los presuntos responsables.

Con las pruebas reunidas, la Justicia otorgó órdenes de allanamiento que se ejecutaron de manera simultánea en diferentes viviendas del departamento. En esos procedimientos, los uniformados lograron secuestrar varias motocicletas y distintos elementos vinculados a la modificación de los rodados, especialmente aquellos que alteran el sistema de escape para intensificar el ruido.

Las fuentes indicaron que la causa continúa en curso y no descartan nuevas medidas judiciales. En ese sentido, adelantaron que podrían realizarse más allanamientos en los próximos días, con el objetivo de frenar este tipo de conductas que generan malestar en la comunidad y representan un peligro en la vía pública.

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