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Los gigantes de la minería que cautivan al público en la Expo San Juan Minera

En la exposición internacional las grandes maquinarias causas furor entre la gente que pasea por el predio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En la Expo San Juan Minera hay exposiciones que muestran las distintas aristas de la actividad minera y una de ellas es la exhibición de los gigantes de la minería. Estos son las enormes máquinas que se utilizan en las industrias y otras ramas vinculadas a esa economía.

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Cuando se recorre el predio del evento internacional, una de las principales atracciones son los grandes vehículos que han llevado distintas empresas para mostrar sus servicios. De este modo, se pueden hallar camiones que soportan 58 toneladas, perforadoras de gran magnitud, grúas que pueden alcanzar una altura importante y remolcadoras.

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A estas se suman excavadoras hidráulicas que se destacan en el despliegue de la actividad, siendo una herramienta sumamente versátil en el mundo de la construcción y la minería. Se trata de máquinas diseñadas para obras públicas, canteras y proyectos de gran envergadura debido a su estructura robusta.

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Cabe destacar que la feria comprende más de 18.000 metros cuadrados de exhibición y se presenta como un espacio de encuentro integral donde convergen no solo las principales compañías mineras, sino también actores fundamentales de los sectores del petróleo y el gas.

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La feria, diseñada bajo una estructura de pabellones temáticos, permite a los asistentes realizar un recorrido organizado para descubrir las innovaciones tecnológicas y los servicios que sostienen a estas industrias estratégicas en la actualidad.

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Con una convocatoria que ya supera los 15.000 asistentes acreditados, la magnitud del encuentro se hace evidente al observar la presencia de delegaciones provenientes de más de 20 países, lo que posiciona a la región en el centro de la agenda internacional.

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