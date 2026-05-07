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Parlamento

Senadores del PRO y la UCR le complican al gobierno la aprobación de 50 pliegos de jueces

Senadores aliados del gobierno nacional retuvieron los votos en las nominación de 50 jueces, impulsadas por el mileismo.

Por Agencia NA
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El Senado realizó una nueva Audiencia Pública hoy y ya expusieron en las tres reuniones unos cincuenta candidatos a jueces, fiscales, y defensores, pero esos pliegos no se pueden tratar aún en el recinto de sesiones porque aún no tienen mayoría los dictámenes de comisión, informaron fuentes parlamentarias.

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Lo que sucede es que los dictámenes respaldando esos pliegos que se pusieron a la firma el jueves pasado, ayer y hoy no reunieron aun las 9 firmas necesarias para que se convierta en un despacho habilitado para ser tratado en una sesión ordinaria.

Voceros parlamentarias señalaron a NA que hay legisladores aliados del PRO y la UCR que no firmaron los despachos debido a que reclaman que también comiencen a tratarse pliegos de jueces para el interior del país, ya que todos corresponden a Capital Federal y la provincia de Buenos Aires.

“No vamos a firmar los dictámenes hasta que no ingresen los pliegos de los jueces del interior del país”, dijo una fuente parlamentaria.

Uno de los que aún debe firmar esos despachos es el presidente del bloque macrista, Martín Goerling Lara, y otro es el radical Maximiliano Abad.

Para completar las Audiencias Públicas de esta primera tanda faltan las audiencias del miércoles 13 y jueves 14, donde expondrán otros 30 candidatos a un cargo en el Congreso, entre los que figuran varios postulantes de la llamada “familia judicial”´

La próxima semana rendirán exámenes ante los senadores, Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Jorge Rosetti, Laureano Duran, hijo del ex camarista Alberto Duran, y Ana María Juan, esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien está a cargo de la investigación por la presunta megaestafa Libra

Por ese motivo, el debate en el recinto de sesiones de estos casi 50 pliegos se puede llegar a demorar hasta fin de mes, y por ahora el oficialismo solo avanzará con las dos reuniones públicas previstas para el miércoles 13 y jueves 14.

AUDIENCIA

En la tercera Audiencia Pública expusieron Nicolas Pacilio-hijo del ex camarista Antonio Pacilio- y Juan Pablo Moldes, hijo del ex fiscal German Moldes.

Pacilio, propuesto para la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 1 de la Capital Federal, dijo que la mejor manera de encarar la función judicial es a través del trabajo en equipo”.

“No hay responsabilidad más grande que decidir sobre la culpabilidad o no de una persona”, señaló al defender su pliego.

Moldes, quien es candidato a Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Penal Económico, señaló que “mi forma de trabajar siempre es tratar de alcanzar la mejor respuesta posible y de conducir a un equipo a su mejor expresión, pero sin desatender las necesidades, las particularidades y el espacio que necesita cada integrante de una dependencia”

También defendió su pliego el secretario del juez de Quilmes Luis Armella, Pablo Wilk, propuesto como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de La Plata, quien fue mencionado en la causa denominada “Gestapo antisindical”.

“Nací en la jurisdicción, trabajo en la jurisdicción, la conozco y la quiero. El tribunal tiene sus complejidades, recibe causas penales de siete juzgados federales. Tiene muchos expedientes de personas detenidas esperando la realización del juicio, juicios en trámite, muchos condenados en control de ejecución de la pena”, explicó.

A lo largo de la audiencia expuso el letrado Jorge Djivaris, a quien se postula como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, recibió una impugnación donde se lo acusa de ser familiar del ministro de Justicia, Juan Mahiques.

Al respecto y ante una consulta de la jefa del bloque de la LLA, Patricia Bullrich, Djivaris-ex secretario de Justicia porteño del macrismo- dijo que “no soy, ni fui familiar de ningún ministro de Justicia”.

En ese marco, Bullrich señaló que “me gustaría que eso quede registrado, señor presidente, porque las impugnaciones que se reciben deben ser serias y si plantean cosas que no son correctas, ni dicen la verdad, me parece importante aclararlo”

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