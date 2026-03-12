jueves 12 de marzo 2026

Congreso

Tres senadores nacionales renunciaron al aumento en las dietas

Los senadores que enviaron la nota de renuncia a Victoria Villarruel son de la misma provincia.

Por Agencia NA
image

El senador y ex gobernador de Santiago del Estero Gerardo Zamora rechazó hoy el aumento de las dietas para los senadores, que ascenderán en marzo a los 11 millones de pesos.

Zamora anunció que junto a los otros senadores de la provincia, José Neder y Elia Ester del Carmen Moreno, renunciarán a ese aumento de las dietas.

El ex gobernador informó a través de la red social X que envió una carta a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, para informar que rechazan ese incremento de las dietas.

“En el día de la fecha, y ante todas la versiones periodísticas sobre un aumento a los integrantes del Senado, que llevaría a más de 11 millones de pesos los haberes; los tres senadores santiagueños, hemos presentado nota formal a la Vicepresidenta de la Nación, renunciando al mismo”, señaló Zamora.

Los tres senadores santiagueños se suman al pedido de rechazar el aumento que también anunció la presidenta de la bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich.

Zamora se desmarcó del Bloque Justicialista, que hace dos años avaló la propuesta del ex senador Juan Carlos Romero de anular la resolución que había establecido que los aumentos paritarios no se trasladarían a las dietas de los legisladores.

Las autoridades del Congreso acordaron ayer con lo gremios un aumento de salarios del 12,5% escalonado que rige desde diciembre hasta mayo, y que impactará en los ingresos de los senadores debido a que están acoplados a las paritarias de los empleados.

Con ese incremento, las dietas en marzo se elevarán de 10,2 millones de pesos brutos a 11 millones de pesos brutos, y en mayo alcanzarán los 11,5 millones de pesos.

Por su parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel aclaró que “no decide cuánto cobran” porque”eso lo deciden ellos”.

“Solo puedo ofrecer que el aumento que cobran en las paritarias de los trabajadores lo donen a la Fundación del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, con la que firmamos un convenio. Y queda a criterio de cada senador donar o cobrar el aumento”, aportó.

