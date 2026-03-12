Diputados de la oposición convocaron para este viernes a una audiencia pública por el cierre de FATE

Diputados del Frente de Izquierda (FIT) y de Unión por la Patria, junto a trabajadores de FATE del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA), convocaron para mañana a una audiencia pública a las 16 en la Sala 1 del Anexo A de la Cámara de Diputados.

El encuentro se realizará para manifestar respaldo a los más de 900 trabajadores que se quedaron sin sus empleos por el cierre de la fábrica de neumáticos argentina.

Participará Alejandro Crespo, secretario general del SUTNA, junto a una delegación de dirigentes seccionales, delegados y obreros de esa y otras fábricas del neumático, se informó en un comunicado.

Los referentes del FIT Romina Del Plá y Néstor Pitrola, organizadores de la instancia, insistieron en su “apoyo incondicional a la lucha de los trabajadores por la defensa de todos los puestos de trabajo”, y anticiparon su respaldo a la iniciativa votada por los trabajadores en asamblea de plantear la ocupación temporánea de la planta por parte del Estado provincial o nacional.