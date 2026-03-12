jueves 12 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Encuentro

Diputados de la oposición convocaron para este viernes a una audiencia pública por el cierre de FATE

Será en respaldo a los casi 1.000 trabajadores que quedaron en la calle.

Por Agencia NA
image

Diputados del Frente de Izquierda (FIT) y de Unión por la Patria, junto a trabajadores de FATE del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA), convocaron para mañana a una audiencia pública a las 16 en la Sala 1 del Anexo A de la Cámara de Diputados.

Lee además
gremios de neumaticos pide que la provincia de buenos aires se haga cargo de fate
Conflicto

Gremios de neumáticos pide que la provincia de Buenos Aires se haga cargo de FATE
el gobierno multo a fate por no pagar los salarios en conciliacion obligatoria
Sanción

El gobierno multó a FATE por no pagar los salarios en conciliación obligatoria

El encuentro se realizará para manifestar respaldo a los más de 900 trabajadores que se quedaron sin sus empleos por el cierre de la fábrica de neumáticos argentina.

Participará Alejandro Crespo, secretario general del SUTNA, junto a una delegación de dirigentes seccionales, delegados y obreros de esa y otras fábricas del neumático, se informó en un comunicado.

Los referentes del FIT Romina Del Plá y Néstor Pitrola, organizadores de la instancia, insistieron en su “apoyo incondicional a la lucha de los trabajadores por la defensa de todos los puestos de trabajo”, y anticiparon su respaldo a la iniciativa votada por los trabajadores en asamblea de plantear la ocupación temporánea de la planta por parte del Estado provincial o nacional.

Temas
Seguí leyendo

Milei vuelve a Madrid: agenda relámpago entre la "batalla cultural" y el Foro Económico

El ambicioso plan de un país europeo para convertir la mentira política en delito

Importante fábrica de baterías cerrará líneas e importará desde Brasil

Tres senadores nacionales renunciaron al aumento en las dietas

Javier Milei salió a respaldar a Manuel Adorni

Diputados constituyen 18 comisiones: el oficialismo retiene el control de los organismos claves

Guerra por la presidencia del Concejo de Sarmiento: la fiscal se expidió y dijo que la elección de Gómez fue lícita

Orrego participó de las mesas de diálogo de IDEA en Nueva York y expuso sobre el potencial minero de San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
salio el primer fallo contra la reforma laboral: limitar las indemnizaciones es inconstitucional
Justicia

Salió el primer fallo contra la reforma laboral: limitar las indemnizaciones es inconstitucional

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Red Tulum (foto ilustrativa).
Red Tulum

El Gobierno investiga si una empresa de colectivos prohibió el uso de aire acondicionado en San Juan

Pasó en Pocito: el Veneno Morales admitió que asesinó a El Cara de Goma y aceptó 10 años de cárcel video
Tribunales

Pasó en Pocito: el "Veneno" Morales admitió que asesinó a "El Cara de Goma" y aceptó 10 años de cárcel

Acueductogate: realizaron una inspección ocular en un ramal de caños de la obra
Imágenes

Acueductogate: realizaron una inspección ocular en un ramal de caños de la obra

Dolor en la Facultad de Ingeniería de la UNSJ por la muerte de un estudiante
De luto

Dolor en la Facultad de Ingeniería de la UNSJ por la muerte de un estudiante

Golpe delictivo en las oficinas de la planta de residuos de San Martín
Ataque tipo escruche

Golpe delictivo en las oficinas de la planta de residuos de San Martín

Te Puede Interesar

Un contingente de 18 sanjuaninos denunció una grave estafa con un viaje a Río: varados en el aeropuerto tras pagar 35 millones
Tremendo

Un contingente de 18 sanjuaninos denunció una grave estafa con un viaje a Río: varados en el aeropuerto tras pagar 35 millones

Por María Agostina Montaño
Imagen ilustrativa.
Educación

Paritaria docente: el Gobierno ofreció dos nuevas propuestas salariales y los gremios las bajarán a sus bases

Leonardo Santiago Furlotti Barassi, a la derecha de la imagen.
Caso indignante

Cirujano sanjuanino muy cerca del juicio: le cobró $250.000 a un paciente para operarlo "gratis" en un hospital público

Industriales de San Juan en crisis financiera: pymes endeudadas y al límite del crédito
Actividad

Industriales de San Juan en crisis financiera: pymes endeudadas y al límite del crédito

Liberaron al DJ caucetero que pasó cuatro meses en la cárcel por abusos sexuales que no cometió
Resolución judicial

Liberaron al DJ caucetero que pasó cuatro meses en la cárcel por abusos sexuales que no cometió