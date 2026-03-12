¿Sol o tormentas? Cómo estará el tiempo en San Juan este viernes

En la tarde del jueves los meteorológos anunciaron alerta amarilla por fuertes tormentas para dos provincias cuyanas. Se trata de Mendoza y San Luis. San Juan, por esta vez, quedó afuera del pronóstico de mal clima.

En San Juan el clima será agradable, con cielo algo nublado, y una temperatura máxima que no irá más allá de los 27 grados. El viento soplará suave durante todo el día, en general desde el este.