viernes 13 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Pronóstico

¿Sol o tormentas? Cómo estará el tiempo en San Juan este viernes

La alerta meteorológica rige para medio cuyo. ¿Y San Juan?

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En la tarde del jueves los meteorológos anunciaron alerta amarilla por fuertes tormentas para dos provincias cuyanas. Se trata de Mendoza y San Luis. San Juan, por esta vez, quedó afuera del pronóstico de mal clima.

Lee además
medio cuyo, con alerta meteorologica para este viernes
Pronóstico

Medio cuyo, con alerta meteorológica para este viernes
industriales de san juan en crisis financiera: pymes endeudadas y al limite del credito
Actividad

Industriales de San Juan en crisis financiera: pymes endeudadas y al límite del crédito

En San Juan el clima será agradable, con cielo algo nublado, y una temperatura máxima que no irá más allá de los 27 grados. El viento soplará suave durante todo el día, en general desde el este.

Temas
Seguí leyendo

Orrego participó de las mesas de diálogo de IDEA en Nueva York y expuso sobre el potencial minero de San Juan

Estudiar sin trabajar: así es como sostienen sus estudios los jóvenes en San Juan

Empresarios industriales de Buenos Aires miran a San Juan para ampliar inversiones

La definición de un cargo clave en la Justicia de San Juan se hace esperar

El Gobierno investiga si una empresa de colectivos prohibió el uso de aire acondicionado en San Juan

Cómo siguen las tensiones empresarias en San Juan mientras se define el futuro de la línea de 500 kV

Las divertidas fotos que compartió Vicky Xipolitakis de su paso por San Juan junto a Marley

Explota la cartelera: las tres películas que se estrenan en San Juan y que prometen ser furor

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El cementerio de Cañuelas
Polémica

Escándalo: filmaron a un policía teniendo sexo en un cementerio

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Red Tulum (foto ilustrativa).
Red Tulum

El Gobierno investiga si una empresa de colectivos prohibió el uso de aire acondicionado en San Juan

Pasó en Pocito: el Veneno Morales admitió que asesinó a El Cara de Goma y aceptó 10 años de cárcel video
Tribunales

Pasó en Pocito: el "Veneno" Morales admitió que asesinó a "El Cara de Goma" y aceptó 10 años de cárcel

Acueductogate: realizaron una inspección ocular en un ramal de caños de la obra
Imágenes

Acueductogate: realizaron una inspección ocular en un ramal de caños de la obra

Dolor en la Facultad de Ingeniería de la UNSJ por la muerte de un estudiante
De luto

Dolor en la Facultad de Ingeniería de la UNSJ por la muerte de un estudiante

Leonardo Santiago Furlotti Barassi, a la derecha de la imagen.
Caso indignante

Cirujano sanjuanino muy cerca del juicio: le cobró $250.000 a un paciente para operarlo "gratis" en un hospital público

Te Puede Interesar

Un contingente de 18 sanjuaninos denunció una grave estafa con un viaje a Río: varados en el aeropuerto tras pagar 35 millones
Tremendo

Un contingente de 18 sanjuaninos denunció una grave estafa con un viaje a Río: varados en el aeropuerto tras pagar 35 millones

Por María Agostina Montaño
Imagen ilustrativa.
Educación

Paritaria docente: el Gobierno ofreció dos nuevas propuestas salariales y los gremios las bajarán a sus bases

Leonardo Santiago Furlotti Barassi, a la derecha de la imagen.
Caso indignante

Cirujano sanjuanino muy cerca del juicio: le cobró $250.000 a un paciente para operarlo "gratis" en un hospital público

¿Sol o tormentas? Cómo estará el tiempo en San Juan este viernes
Pronóstico

¿Sol o tormentas? Cómo estará el tiempo en San Juan este viernes

Industriales de San Juan en crisis financiera: pymes endeudadas y al límite del crédito
Actividad

Industriales de San Juan en crisis financiera: pymes endeudadas y al límite del crédito