¿Sol o tormentas? Cómo estará el tiempo en San Juan este viernes

En la tarde del jueves los meteorológos anunciaron alerta amarilla por fuertes tormentas para dos provincias cuyanas. Se trata de Mendoza y San Luis. San Juan, por esta vez, quedó afuera del pronóstico de mal clima.
viernes 13 de marzo 2026
La alerta meteorológica rige para medio cuyo. ¿Y San Juan?
En San Juan el clima será agradable, con cielo algo nublado, y una temperatura máxima que no irá más allá de los 27 grados. El viento soplará suave durante todo el día, en general desde el este.