Medio cuyo, con alerta meteorológica para este viernes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por y lluvias y tormentas con granizo, para este viernes 13 de marzo de 2026 que abarca zonas de Río Negro, La Pampa, San Luis y Mendoza.

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes, que podrían provocar complicaciones durante la jornada.

El informe meteorológico indica que los fenómenos estarán acompañados principalmente por lluvias intensas en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas de viento que pueden superar los 70 kilómetros por hora.

Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, aunque en algunos sectores podrían superarse de manera puntual, lo que aumenta el riesgo de anegamientos temporarios o inconvenientes en zonas urbanas y rurales.

Recomendaciones ante alerta amarilla

Frente a este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional difundió una serie de recomendaciones para reducir riesgos:

-Evitar salir de casa si no es necesario.

-No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros para evitar obstrucciones.

-Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua en la vivienda.

-Cerrar y alejarse de puertas y ventanas durante la tormenta.

-Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

-Si se está al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, una casa o un vehículo cerrado.

Las autoridades recomiendan seguir los reportes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y mantenerse informados ante posibles actualizaciones del alerta meteorológico durante las próximas horas.