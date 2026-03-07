El Carrusel de la Vendimia se apoderó del centro mendocino a puro color

Mendoza está gustosamente sumergida un año más en su querida Fiesta Nacional de la Vendimia. Y en la mañana de este sábado, toda la atención se concentró en el vistoso Carrusel de esta nonagésima edición. Decenas de carruajes, incluidos los de cada uno de los 18 departamentos, desplegaron sus encantos y colores por las céntricas calles de la Ciudad.

Unos minutos después de lo previsto, desde los emblemáticos portones del imponente Parque San Martín, fueron iniciando su paseo los imponentes escenarios móviles para disfrute de una enorme cantidad de espectadores que se encontraban apostado al costado de cada una de las arterias.

Las nubes que ocuparon el cielo de Mendoza durante todo el sábado fueron testigos de esta tradición que llena de orgullo a los sanjuaninos y que es la última ocasión en el que cada una de las candidatas a Reina de la Fiesta Nacional de la Vendimia puede exhibir sus conocimientos y encantos. Hay que resaltar que la elección será en la noche del domingo, debido a que el acto central fue postergado para tal día debido a las inclemencias del tiempo.

Además de los municipios, distintas instituciones, grupos sociales y colectividades compartieron este concurrido carrusel, uno de los capítulos más destacada de cada vendimia, junto con la Vía Blanca y el ya mencionado espectáculo principal, el que en esta oportunidad se repetirá el próximo miércoles.