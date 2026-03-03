martes 3 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Novedad

En la vecina provincia de Mendoza, harán controles de sustancias a embarazadas internadas en hospitales públicos

El Gobierno de Mendoza dispuso, por resolución del Ministerio de Salud, realizar testeos con consentimiento informado a todas las embarazadas internadas en maternidades públicas para detectar consumo de sustancias y activar un abordaje interdisciplinario en caso de resultados positivos.

Por Ana Paula Gremoliche
embarazadas

En la vecina provincia de Mendoza, el Gobierno provincial dispuso que todas las embarazadas que se encuentren internadas en maternidades públicas sean sometidas a controles para detectar consumo de sustancias psicoactivas. La medida ya está en vigencia y fue establecida a través de la Resolución 305 del Ministerio de Salud y Deportes.

Lee además
el comandante mayor raul alberto sangiuliano, el nuevo jefe de gendarmeria para san juan y mendoza
Asunción oficial

El Comandante Mayor Raúl Alberto Sangiuliano, el nuevo Jefe de Gendarmería para San Juan y Mendoza
Imagen ilustrativa
Violencia social

Justicia por mano propia en Mendoza: atropelló y mató al ladrón que le robó una bicicleta

La decisión fue adoptada por la gestión que encabeza el gobernador Alfredo Cornejo y lleva la firma del ministro de Salud, Rodolfo Montero. Según se detalla en la normativa, el objetivo es proteger la salud integral de la persona gestante y del niño por nacer, mediante la detección temprana de consumos y la intervención oportuna cuando sea necesario.

En los fundamentos se advierte que el consumo de alcohol, tabaco y drogas ilícitas —como cocaína, marihuana o éxtasis— puede afectar el desarrollo del embarazo desde las primeras etapas. El texto subraya que no existen dosis seguras y vincula estas prácticas con complicaciones como restricción del crecimiento intrauterino, abortos espontáneos, partos prematuros y eclampsia.

Además, se mencionan riesgos como muerte fetal intrauterina, malformaciones congénitas, trastornos del neurodesarrollo y la eventual necesidad de internación del recién nacido en unidades de cuidados intensivos.

La resolución establece que los controles deberán realizarse con consentimiento informado de la paciente. Los resultados se cargarán en los sistemas oficiales de información perinatal, como el SIP+ o su equivalente en la Historia de Salud Integrada (HSI–CLAP). En caso de detectarse consumo, se activará un abordaje interdisciplinario para tratamiento y seguimiento, que podrá continuar después del alta hospitalaria, salvo negativa expresa de la paciente.

Según datos citados en el expediente, entre el 5% y el 10% de las personas gestantes reconocen consumo de drogas ilícitas durante el embarazo, aunque en controles universales en poblaciones de mayor riesgo los porcentajes detectados superan ampliamente esas cifras.

Temas
Seguí leyendo

Condena histórica de un jurado popular mendocino, por el femicidio sin cuerpo de Ivana Molina

Murieron en un incendio en la cárcel de Bower: ¿Quiénes eran y por qué estaban presas?

Las fotos de cada una de las 18 mendocinas candidatas a Reina de la Vendimia

Vendimia 2026: a 90 años, Mendoza prepara una fiesta que apelará a la memoria

Desarticulan maniobra millonaria contra el programa de millas de Aerolíneas Argentinas

Causa AFA: la Justicia rechazó el pedido del 'Chiqui' Tapia para que suspendan su indagatoria

$Libra: encuentran borradores de un "acuerdo confidencial" entre Javier Milei y Hayden Davis

ARA San Juan: arranca el juicio por la muerte de 44 marinos en la implosión de submarino en 2017, entre ellos tres sanjuaninos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
desarticulan maniobra millonaria contra el programa de millas de aerolineas argentinas
Estafa

Desarticulan maniobra millonaria contra el programa de millas de Aerolíneas Argentinas

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Escándalo en 25 de Mayo

Sorprendieron a un policía junto a una estudiante encerrados dentro de una escuela de La Chimbera

Qué hay detrás de los despidos en Chango Más e Híper Libertad en San Juan
Causas

Qué hay detrás de los despidos en Chango Más e Híper Libertad en San Juan

UPD masivo en San Juan: clausuraron la fiesta en la que iban a participar 16 escuelas de la provincia
Resolución

UPD masivo en San Juan: clausuraron la fiesta en la que iban a participar 16 escuelas de la provincia

Los apuntados, al momento de la detención.
En Capital

"Pampita", "Pata de Mono" y Brisa: los detenidos por el presunto ajuste de cuentas de proxenetas, que terminó con un hombre quemado

Le pegaron a una embarazada para robarle el celular en Concepción y perdió el bebé
Terrible

Le pegaron a una embarazada para robarle el celular en Concepción y perdió el bebé

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Delitos cibernéticos

Mediante un virus troyano estafaron en $4.000.000 a una clínica sanjuanina

Por Redacción Tiempo de San Juan
En Toronto, el Ceo de Vicuña fue contundente: no a una ley de proveedores mineros
Canadá

En Toronto, el Ceo de Vicuña fue contundente: "no" a una ley de proveedores mineros

Branka Motors: discurso calcado y un mismo outfit, la curiosa presentación de los tres acusados por la mega estafa
¿Coacheados?

Branka Motors: discurso calcado y un mismo outfit, la curiosa presentación de los tres acusados por la mega estafa

¿Quién se quedará con la franquicia local de Pichetto, una silla que puede pagar buenos dividendos?
Análisis

¿Quién se quedará con la franquicia local de Pichetto, una silla que puede pagar buenos dividendos?

Caucete: fue a reclamarle por el pago de la cuota alimentaria a su ex y lo atacó con un tenedor
Violencia

Caucete: fue a reclamarle por el pago de la cuota alimentaria a su ex y lo atacó con un tenedor