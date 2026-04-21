Juicio por la muerte de Maradona: el desgarrador testimonio de Gianinna contra el equipo médico

Este martes, el juicio que investiga las causas de la muerte de Diego Armando Maradona tuvo una jornada fundamental con la declaración de uan de sus hijas, Gianinna Maradona. Durante varias horas, brindó un testimonio cargado de dolor y acusaciones directas hacia el equipo médico liderado por Leopoldo Luque, Agustina Cosachov y Carlos Díaz.

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Gianinna describió un panorama alarmante en los meses previos al 25 de noviembre de 2020. Relató que, para su último cumpleaños, Diego no podía conectar ni interactuar: “No se reconocía a sí mismo, tenía la mirada perdida”, afirmó.

Además, denunció maniobras del entorno para alejar a la familia: “Cada vez que yo decía que iba a su casa, le ponían más pastillas o le daban alcohol para generar una situación fea y que yo me quisiera ir”. Según su testimonio, el exfutbolista presentaba serias dificultades para caminar y hablar, contradiciendo los partes médicos oficiales de aquel entonces.

La polémica internación domiciliaria: "Nos manipularon"

Uno de los puntos más críticos de su declaración fue la elección de la casa en Tigre. Gianinna aseguró que la familia aceptó la internación domiciliaria bajo la promesa de que habría aparatología clínica, una ambulancia de alta complejidad y enfermería permanente.

“Confié en estos tres seres que lo único que hicieron fue manipularnos y dejaron a mi hijo sin abuelo”, sentenció entre lágrimas. La hija del astro aseguró que, al llegar a la vivienda, notó que no había desfibrilador ni los elementos de emergencia prometidos por Luque y la prepaga.

El rol de Leopoldo Luque y el cruce por la responsabilidad

Durante la audiencia se reprodujeron audios donde Luque asumía la coordinación del alta médica, algo que Gianinna utilizó para desmentir las versiones actuales del neurocirujano. “Me da mucha bronca escucharlo porque en la tele dijo que no era su médico, pero en los audios queda claro que se hacía responsable”, disparó.

También reaccionó con dureza ante mensajes filtrados entre los profesionales donde planeaban culpar al propio Maradona por su estado: “Lo querían culpar ya estando muerto, me parece de una bajeza absoluta”.

El final del interrogatorio y los próximos pasos

Tras el relato del momento en que recibió la noticia del fallecimiento y los intentos fallidos de reanimación, la fiscalía dio por finalizada su intervención. El juicio pasó a un cuarto intermedio y continuará con la declaración de los primeros policías que ingresaron a la habitación aquel mediodía en el barrio San Andrés.

FUENTE: 442Perfil.com