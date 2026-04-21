Alerta por una estafa que se hace pasar por el Estado: el mail trampa que busca robar tus datos

Los ciberdelincuentes siguen afinando sus estrategias y ahora apelan a una de las preocupaciones más comunes: el robo del celular. En las últimas horas comenzó a circular un correo electrónico que simula ser una comunicación oficial del Estado, pero en realidad es una maniobra de phishing diseñada para engañar y robar información sensible.
El mensaje llega desde una dirección que aparenta ser confiable —“[email protected]”— y utiliza como gancho un servicio real: el bloqueo de líneas mediante el *910. Esa combinación, sumada a un tono institucional y bien redactado, lo vuelve especialmente convincente para usuarios desprevenidos.
Un mensaje creíble con un objetivo oculto
El correo lleva como asunto “Línea *910. Bloqueá tu línea y tu celular en un solo paso” y explica que, ante el robo o pérdida del teléfono, existe una solución rápida, gratuita y disponible las 24 horas para dar de baja el equipo.
El problema no está en la información —que en parte es real— sino en cómo se presenta. Todo el contenido funciona como un anzuelo para que el usuario haga clic en alguna de las opciones que aparecen al final del mensaje.
Dónde está el verdadero riesgo
El engaño se completa con botones como “Ver más” o “Desuscribirme”. Aunque parezcan opciones distintas, ambos redirigen al mismo enlace malicioso.
Al hacer clic, la víctima puede quedar expuesta a múltiples riesgos:
- Robo de datos bancarios o contraseñas
- Instalación de software malicioso en el dispositivo
- Acceso no autorizado a cuentas personales
- Suplantación de identidad
La trampa es efectiva porque incluso quienes intentan eliminar el correo terminan cayendo en el engaño.
Cómo identificar un correo falso
Las comunicaciones oficiales del Estado argentino no solicitan acciones urgentes mediante enlaces ni envían archivos sin previo aviso. Toda la información legítima se publica en el sitio oficial argentina.gob.ar.
Ante un mensaje sospechoso, lo más recomendable es:
- No hacer clic en enlaces
- No descargar archivos adjuntos
- No responder el correo
- Verificar la información ingresando manualmente a la web oficial
Qué hacer si ya hiciste clic
Si el usuario interactuó con el enlace, es clave actuar rápido para reducir daños. Entre las principales recomendaciones están:
- Cambiar inmediatamente contraseñas de correo, redes y homebanking
- Activar la verificación en dos pasos
- Avisar al banco en caso de haber ingresado datos sensibles
- Analizar el dispositivo con un antivirus actualizado
La rapidez en la reacción puede evitar pérdidas económicas o el robo de identidad.
El dato clave para no caer
El servicio *910 es real y permite bloquear líneas y celulares robados, pero solo funciona mediante una llamada telefónica. No se gestiona a través de correos electrónicos ni enlaces.
Esa diferencia, aunque parezca mínima, es la clave para detectar la estafa y evitar caer en una trampa cada vez más sofisticada.