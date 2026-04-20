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Horror

Un nene de 12 años encontró el cuerpo de su madre enterrado en la casa de su pareja

No tenía novedades de su mamá desde hacía más de 15 días. El sospechoso del crimen está prófugo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un niño de 12 años encontró el cuerpo de su mamá enterrado en el fondo de la casa que la mujer compartía con su pareja en Claypole, en el partido de Almirante Brown. El hombre, principal sospechoso del crimen, está prófugo.

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El hallazgo ocurrió este sábado, cuando el chico llegó a la vivienda de su mamá después de varios días sin novedades de ella. Según trascendió, no tenían contacto desde hace más de 15 días.

De acuerdo con la investigación, indicó Diario Conurbano, el adolescente había ido el 2 de abril al mismo lugar en que luego se produjo el descubrimiento pero no tuvo novedades. Ese día, fue el hombre quien lo recibió y, sin ninguna precisión, le dijo que ella no estaba.

En esa oportunidad, el chico advirtió una situación que llamó su atención ya que cuando el ahora sospechoso le abrió la puerta vio que en el fondo del terreno había tierra recientemente removida.

Con el paso de los días sin noticias de su mamá, el pequeño volvió a la casa con la misma intención pero esa vez la respuesta fue peor: su padrastro le dijo que no la iba a volver a ver “nunca más”.

Tras ese comentario determinante, el chico siguió su impulso, entró a la casa y fue directo al sector que días antes lo había puesto en alerta. Fue allí cuando empezó a escarbar y enseguida visualizó un brazo, que de inmediato reconoció por un tatuaje. En medio de la conmoción, el niño le avisó a su tía, quien de inmediato llamó a la policía.

Tras el llamado al 911, al lugar se acercó personal del Grupo Táctico de Operaciones (GTO), la DDI de Lomas de Zamora y la división de Casos Especiales de la Policía Bonaerense. Por su parte, los peritos de la Policía Científica extrajeron el cadáver, que “se encontraba en avanzado estado de descomposición y tenía un trapo colocado en la boca”.

La causa quedó en manos de la Justicia de Lomas de Zamora. La investigación apunta a la pareja de la víctima, que por el momento permanece prófugo. Según se supo, el hombre tiene antecedentes penales.

A la espera de los resultados preliminares de la autopsia para determinar las causas de muerte, avanzan las tareas para dar con el sospechoso.

FUENTE: Clarín

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