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Córdoba

Caso Agostina Vega: la decisión judicial que cambió el escenario de la investigación

La medida se estableció por 10 días. Además, se acumuló la anterior causa contra Claudio Gabriel Barrelier de 2025.

Por Agencia NA
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La Fiscalía de Instrucción 13 de Córdoba dispuso de nuevo un secreto de sumario por 10 días en la causa que se investiga el femicidio de Agostina Vega. Se pudo establecer que la medida fue adaptada tras el allanamiento a la casa del acusado Claudio Gabriel Barrelier y en virtud de las nuevas medidas de investigación ordenadas.

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Este miércoles el domicilio de Barrelier, sobre la calle Juan del Campillo al 2800 -barrio Cofico-, volvió a ser el epicentro de un nuevo allanamiento en el que efectivos de la Policía de Córdoba y peritos de la Policía Científica analizaron la escena y buscaron manchas hemáticas.

Conforme a la información aportada a la Agencia Noticias Argentinas, en el lugar se incautó ropa de los ocupantes y hasta un colchón, elementos que serán analizados.

Entre otras de las medidas establecidas se realizó una planimetría forense para establecer dimensiones y disposiciones de las habitaciones. En este sentido, precisaron que “buscan establecer la mecánica de muerte a través de las proyecciones en el lugar”.

Por su parte, se concretó un operativo en el lavadero de autos, donde dos hombres lavaron el Ford Ka negro que utilizó Barrelier para trasladar a Agostina hacia el descampado del barrio Ampliación Ferreyra. Allí, los oficiales confiscaron dos esponjas y un trapo.

Luego de que haya finalizado el operativo, la fiscalía dispuso de manera sorpresiva decretar el secreto de sumario por el término de 10 días “en virtud de las nuevas medidas de investigación ordenadas y en ejecución dentro del proceso”.

Asimismo, se informó que se requirió la acumulación de la causa de 2025 por el delito de privación ilegítima de la libertad contra el imputado.

FUENTE: Agencia NA

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