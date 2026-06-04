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Investigación

La abuela de Agostina Vega encontró una carta escondida entre las prendas de la adolescente: qué decía

El escrito fue hallado por su abuela entre las pertenencias de la adolescente y ya forma parte del expediente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Una carta escrita por Agostina Vega podría convertirse en una pieza clave dentro de la investigación por el crimen de la adolescente de 14 años en Córdoba.

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El documento fue encontrado este miércoles por su abuela materna, Elizabeth Heredia, entre las pertenencias de la joven. Según reveló a TN, estaba guardado en un cajón donde la chica conservaba su ropa interior.

Tras el hallazgo, la familia decidió presentar el escrito ante el fiscal Raúl Garzón, quien está a cargo de la investigación, para que sea incorporado al expediente.

Aunque el contenido completo no fue difundido, la abuela de la adolescente aseguró que en esas páginas Agostina contó “todo lo que ella venía viviendo” y que daba detalles sobre situaciones de su vida.

Se trata de una cartita que ella tenía en un cajoncito de su ropa interior que yo encontré esta mañana”, explicó Heredia mientras participaba de la marcha de Ni Una Menos en la ciudad de Córdoba, donde uno de los principales reclamos fue el pedido de justicia por la menor.

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El abuelo de Agostina, Miguel Heredia, dio más detalles del contenido de la carta. El hombre aseguró que la misiva estaba dirigida a su padre, Gabriel Vega, y que allí le preguntaba “¿Por qué la maltrató toda la vida?“.

Esa carta no firmó como Agostina Vega, firmó como Agostina Heredia”, agregó Miguel en declaraciones a C5N, al tiempo que agregó que la menor fallecida describió “una paliza” que le habría dado el padre a su hija.

Por el momento, la Justicia no informó si el documento será sometido a pericias ni qué impacto podría tener en la causa. Sin embargo, para la familia se trata de un elemento de gran valor que podría aportar información relevante para esclarecer lo ocurrido.

La presentación de la carta se produjo el mismo día en que los restos de Agostina fueron entregados a sus familiares para realizar un velatorio íntimo. Además, en las últimas horas, la Fiscalía de Instrucción N°13 anunció que la causa que investiga el crimen quedará bajo secreto de sumario durante 10 días, como consecuencia de los peritajes realizados este miércoles.

En el mismo comunicado, también se confirmó que el expediente incorporará la denuncia de 2025 contra Claudio Barrelier por “privación ilegítima de la libertad”.

El año pasado, el principal sospechoso por el femicidio de la adolescente estuvo preso 20 días acusado de haber secuestrado a una joven. Sin embargo, por disposición del fiscal de Instrucción Iván Javier Rodríguez, Barrelier fue liberado luego de haber pagado una fianza millonaria.

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