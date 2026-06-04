jueves 4 de junio 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Clima tenso

Sin el pliego de la jueza Michelli, el Senado tratará hoy otros nombramientos judiciales y el acuerdo con los bonistas de 2001

La Cámara Alta también debatirá el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El pliego de la candidata a integrar un tribunal de La Plata se discutirá en la próxima sesión.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Con una agenda impulsada por el oficialismo, el Senado sesionará hoy desde las 11 para tratar los proyectos de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y el acuerdo con bonistas por el default de 2001. También pondrá en consideración una tanda de nombramientos en la Justicia Federal propuestos por la Casa Rosada, aunque dejará para la próxima sesión el pliego de María Verónica Michelli, candidata a integrar el Tribunal Oral Federal N°3 de La Plata, que Javier Milei quiere retirar.

Lee además
el show del quorum en diputados
Video

El show del quórum en Diputados
intendentes peronistas desembarcaron en diputados para pedir precisiones sobre la ley de infraestructura
Sesión clave

Intendentes peronistas desembarcaron en Diputados para pedir precisiones sobre la ley de infraestructura

Según lo acordado en la reunión de Labor Parlamentaria encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, el Senado le dará ingreso formal al pedido del presidente Javier Milei para retirar el pliego de Michelli. De esa manera, la comunicación quedará oficializada en la Cámara alta, aunque su tratamiento quedará postergado para la próxima semana.

El pliego de Michelli generó una fuerte controversia interna en La Libertad Avanza. La tensión escaló cuando la senadora Patricia Bullrich le anticipó el lunes pasado al Presidente que no acompañaría el retiro de la postulación y hasta puso a disposición su renuncia como jefa del bloque libertario.

La postura de Bullrich fue acompañada por sectores de la oposición dialoguista, que habitualmente construyen mayorías con el oficialismo en el Senado.

La calma llegó después de la reunión de Labor Parlamentaria del miércoles, donde quedó establecido que la próxima semana se convocará a una nueva sesión para tratar tanto el pliego de Michelli como el pedido de retiro solicitado por Milei. Además, Bullrich se reunió en la Casa Rosada con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y luego publicó una foto del encuentro. “Reunión con Karina, trabajando siempre juntas por las transformaciones que lidera el Presidente Javier Milei”, escribió en sus redes sociales.

Los pliegos de los jueces

En la sesión de este jueves, el oficialismo pondrá en consideración 50 nombramientos de jueces federales sobre un total de 73 que ya cuentan con dictamen de la Comisión de Acuerdos, presidida por el libertario Juan Carlos Pagotto.

Los otros 23 nombramientos quedarán para otra oportunidad. Entre ellos figuran los pliegos cuestionados de Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, señalados por sus vínculos con autoridades de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la entidad. También quedará pendiente el pliego de Juan Manuel Mejuto, a quien el oficialismo y sectores de la UCR vinculan con el kirchnerismo y con la agrupación Justicia Legítima.

Dentro de los 50 pliegos que serán tratados aparece el de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti. Fue propuesto como vocal del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe.

También integran la lista Laureano Durán, hijo del ex camarista Alberto Durán; Juan Pablo Moldes, hijo del ex fiscal Germán Moldes; Javier Arzubi Calvo, exsecretario del juez Ariel Lijo; y Ana María Juan, propuesta para el Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham. Juan es esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien investiga, entre otras causas, el caso Libra.

Inviolabilidad de la Propiedad Privada

Otro de los temas centrales de la sesión será el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, enviado al Congreso por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. La iniciativa incluye modificaciones al Código Civil y Comercial, al Código Procesal y a otras normas vinculadas con el régimen de propiedad.

Entre sus principales puntos, propone cambios en el sistema de expropiaciones y desalojos, elimina restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros y modifica la Ley de Manejo del Fuego, especialmente en lo referido al cambio de uso del suelo en tierras incendiadas.

Durante el debate quedó fuera de la iniciativa la delegación en provincias y municipios de la regularización de barrios populares incluidos en el RENABAP.

El proyecto también redefine el cálculo de las indemnizaciones por expropiación, que quedarán limitadas al valor de mercado y a los daños directos, con exclusión de ganancias hipotéticas o valores afectivos. Además, prohíbe la transferencia de dominio sin pago íntegro y establece que las ocupaciones temporarias no podrán extenderse por más de 60 días.

La propuesta introduce además cambios en los mecanismos judiciales para desalojos y en los esquemas de regularización dominial, con criterios más estrictos sobre la ocupación de tierras. Desde el oficialismo aseguran que el objetivo es reforzar la seguridad jurídica sobre la propiedad privada.

Acuerdo con los bonistas

El último punto de la sesión será el acuerdo alcanzado con bonistas que no ingresaron a los distintos canjes de deuda y mantuvieron litigios contra la Argentina en tribunales estadounidenses.

La iniciativa, que deberá ser ratificada por el Congreso, contempla el pago de US$171 millones para cerrar causas vinculadas al default de 2001 y busca clausurar un capítulo judicial pendiente para el país.

El acuerdo definitivo fue alcanzado ante tribunales de Nueva York, bajo la órbita de la jueza Loretta Preska, entre representantes argentinos y bonistas que no participaron del canje de deuda de 2016. El texto requiere aprobación legislativa para su implementación.

El caso involucra a Bainbridge Fund y al grupo de acreedores encabezado por Attestor, dos fondos con fallos firmes contra la Argentina por la cesación de pagos posterior al default. El acuerdo establece un pago único de US$67 millones para Bainbridge y otros US$104 millones para el grupo Attestor.

El entendimiento prevé además suspender litigios vinculados con los bonos incluidos y evitar nuevas acciones judiciales sobre deuda pública emitida antes del 1° de enero de 2002, aunque mantiene el derecho de las partes a preservar posiciones respecto de resoluciones anteriores.

Seguí leyendo

Paso de Agua Negra con récord abierto: definen minuto a minuto que funcione hasta mediados de junio

Perrone eligió a su candidato para enfrentar a Milei y habló de sus aspiraciones para 2027

Antes del debate por la ley de infraestructura, el PJ salió a rechazar su "tratamiento exprés"

Milei salió a respaldar el retiro del pliego de Michelli y profundizó la diferencia con Bullrich

Nueva interna en La Libertad Avanza: le recriminan a Patricia Bullrich por su objeción de conciencia

El Gobierno Nacional planifica nuevos recortes de personal en todos los ministerios

Para el secretario de Cultura, los abucheos a Duprat y Cohn en los Premios Sur fueron "un clásico de kukas"

El Banco Central alcanzó la meta anual de compra de dólares tras sumar más de 10.000 millones de dólares en 2026

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
antes del debate por la ley de infraestructura, el pj salio a rechazar su tratamiento expres
Comunicado

Antes del debate por la ley de infraestructura, el PJ salió a rechazar su "tratamiento exprés"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Se enojó por una mala venta de cubiertas y amenazó con un rifle a su vecino en Valle Fértil
Judiciales

Se enojó por una mala venta de cubiertas y amenazó con un rifle a su vecino en Valle Fértil

Por primera vez en la historia, el Paso de Agua Negra continúa abierto en junio.
Llamativo

Marca histórica: por primera vez, el Paso de Agua Negra sigue habilitado en junio

Abrió su local de ropa en Sarmiento y a los 15 días se lo arrasaron: el ladrón, condenado con cárcel
Tribunales

Abrió su local de ropa en Sarmiento y a los 15 días se lo arrasaron: el ladrón, condenado con cárcel

Una mamá denunció que la maestra de Música maltrató a su hija en un colegio sanjuanino.
Alarma en San Juan

Una mamá denunció que una docente maltrató a su hija en un colegio sanjuanino

En los talleres de San Juan, cómo afectarían los cambios en la RTO anunciados por el gobierno de Milei
Repercusiones

En los talleres de San Juan, cómo afectarían los cambios en la RTO anunciados por el gobierno de Milei

Te Puede Interesar

Imagen archivo
Lo último

Confirman que el hombre hallado quemado en Ullum murió por intoxicación con monóxido de carbono

Por Redacción Tiempo de San Juan
Intendentes peronistas desembarcaron en Diputados para pedir precisiones sobre la ley de infraestructura
Sesión clave

Intendentes peronistas desembarcaron en Diputados para pedir precisiones sobre la ley de infraestructura

Paso de Agua Negra con récord abierto: definen minuto a minuto que funcione hasta mediados de junio
A 4.780 metros de altura

Paso de Agua Negra con récord abierto: definen minuto a minuto que funcione hasta mediados de junio

Los alumnos que no puedan asistir a clases por las fallas en el boleto escolar gratuito, tendrán las faltas justificadas.
Importante

Qué pasa con las inasistencias a clases en San Juan, ante las fallas de la SUBE en el Boleto Escolar

Falleció José Sanfilippo, histórico goleador de San Lorenzo
Adiós a un grande

Falleció José Sanfilippo, histórico goleador de San Lorenzo