miércoles 3 de junio 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tensión

Nueva interna en La Libertad Avanza: le recriminan a Patricia Bullrich por su objeción de conciencia

La jefa del bloque libertario fue cuestionada por legisladores alineados con Karina Milei luego de manifestar su rechazo al retiro del pliego de una candidata a jueza. La reunión estuvo marcada por cruces, reproches y diferencias sobre la estrategia oficialista.

Por Agencia NA
Patricia Bullrich, senadora de La Libertad Avanza.

Patricia Bullrich, senadora de La Libertad Avanza.

Las tensiones dentro de La Libertad Avanza volvieron a quedar expuestas este miércoles durante una reunión del bloque de senadores oficialistas. El encuentro, que se extendió durante varias horas, estuvo atravesado por fuertes cuestionamientos hacia Patricia Bullrich, luego de que la legisladora se desmarcara de la postura impulsada por el Gobierno nacional respecto de un polémico pliego judicial.

Lee además
milei salio a respaldar el retiro del pliego de michelli y profundizo la diferencia con bullrich
En redes sociales

Milei salió a respaldar el retiro del pliego de Michelli y profundizó la diferencia con Bullrich
el gobierno nacional planifica nuevos recortes de personal en todos los ministerios
Ajuste

El Gobierno Nacional planifica nuevos recortes de personal en todos los ministerios

Según trascendió desde ámbitos parlamentarios, los senadores más cercanos a Karina Milei apuntaron contra la titular de la bancada libertaria por haber expresado públicamente su desacuerdo con la decisión de retirar la candidatura de Verónica Michelli para un cargo en la Justicia.

Entre quienes encabezaron las críticas estuvo la neuquina Nadia Márquez, una de las dirigentes identificadas con el sector que responde a la secretaria general de la Presidencia. De acuerdo con las versiones surgidas tras el encuentro, la legisladora cuestionó con dureza la actitud de Bullrich y le reclamó priorizar la estrategia política del oficialismo por encima de posiciones individuales.

Las diferencias comenzaron a profundizarse días atrás, cuando Bullrich anunció que mantendría una “objeción de conciencia” frente a la decisión del Gobierno de retirar el pliego de Michelli, cuñada del periodista Hugo Alconada Mon. La postura de la senadora generó malestar dentro de sectores del oficialismo, que consideran que la bancada debe actuar de manera coordinada en temas sensibles para la gestión de Javier Milei.

Durante la reunión, los cuestionamientos no se limitaron al contenido de su decisión. Algunos legisladores también le reprocharon haber dado a conocer su posición públicamente antes de debatirla formalmente dentro del bloque. Según señalaron fuentes parlamentarias, ese aspecto fue interpretado como una señal de descoordinación interna en un momento de alta sensibilidad política.

Pese a los cuestionamientos, Bullrich evitó responder a las críticas y sostuvo la postura que ya había expresado en los últimos días. La senadora ratificó su desacuerdo con el retiro del pliego y dejó en claro que mantendrá su posición cuando el tema llegue al recinto.

El encuentro también sirvió para analizar el clima interno que atraviesa el oficialismo en la Cámara alta. La discusión puso en evidencia diferencias sobre la conducción política y la estrategia parlamentaria, en momentos en que el Gobierno busca consolidar apoyos para avanzar con distintos proyectos legislativos.

Aun así, Bullrich no quedó completamente aislada dentro del espacio. Entre quienes respaldan su posición aparecen el formoseño Francisco Paoltroni y los cordobeses Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero, quienes comparten la idea de no acompañar el retiro de la postulación judicial.

La discusión reflejó una vez más las tensiones que conviven dentro de La Libertad Avanza y que, pese a los intentos por mantener la unidad, vuelven a emerger cada vez que surgen diferencias sobre decisiones clave del Gobierno nacional.

Seguí leyendo

Para el secretario de Cultura, los abucheos a Duprat y Cohn en los Premios Sur fueron "un clásico de kukas"

El Banco Central alcanzó la meta anual de compra de dólares tras sumar más de 10.000 millones de dólares en 2026

Glaciar Vinciguerra: el peligroso desafío en el que murieron el guía y la turista uruguaya

Escándalo en Sarmiento: suspendieron a dos concejales oficialistas

El "efecto Bullrich" se extiende: más senadores desafían a Milei por el pliego de Verónica Michelli

La familia de Agostina encabeza una marcha del Ni Una Menos en Córdoba

Cabello apoyará el proyecto de Orrego, elogió a Gebel y no descarta ser candidato en 2027

RTO: Buenos Aires multará a quiénes no usen las plantas oficiales

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la familia de agostina encabeza una marcha del ni una menos en cordoba
Reclamo

La familia de Agostina encabeza una marcha del Ni Una Menos en Córdoba

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Se enojó por una mala venta de cubiertas y amenazó con un rifle a su vecino en Valle Fértil
Judiciales

Se enojó por una mala venta de cubiertas y amenazó con un rifle a su vecino en Valle Fértil

Rivadavia: lo denunciaron por abuso sexual y él alega que es una represalia porque quiere separarse
Quedó preso en el Penal

Rivadavia: lo denunciaron por abuso sexual y él alega que es una represalia porque quiere separarse

Abrió su local de ropa en Sarmiento y a los 15 días se lo arrasaron: el ladrón, condenado con cárcel
Tribunales

Abrió su local de ropa en Sarmiento y a los 15 días se lo arrasaron: el ladrón, condenado con cárcel

Una mamá denunció que la maestra de Música maltrató a su hija en un colegio sanjuanino.
Alarma en San Juan

Una mamá denunció que una docente maltrató a su hija en un colegio sanjuanino

El pueblo de España que busca familias y les ofrece vivienda y trabajo.
Pasaje a España

Buscan voluntarios para vivir gratis entre las montañas y con trabajo asegurado

Te Puede Interesar

De la mano de la minería, San Juan experimentó un crecimiento del 12,6% en la cantidad de empresas constructoras
Datos

De la mano de la minería, San Juan experimentó un crecimiento del 12,6% en la cantidad de empresas constructoras

Por Redacción Tiempo de San Juan
Jueves agradable en San Juan: el sol volverá a ganar protagonismo y la máxima llegará a los 18°C
Clima

Jueves agradable en San Juan: el sol volverá a ganar protagonismo y la máxima llegará a los 18°C

El segundo hecho sucedió en la Comisaría 10ma de 25 de Mayo, según fuentes judiciales.
Revuelo en la fuerza

Denunciaron la desaparición de otra escopeta en una dependencia de la Policía de San Juan

José Peluc, diputado nacional por San Juan de LLA (foto: Parlamentario)
Perspectiva

La opinión del "cerebro mileísta" de San Juan sobre la tensión con Bullrich

Miguel Maza, el ginecólogo denunciado. video
Antecedente

El ginecólogo de Jáchal acusado de violación fue director del hospital departamental y una menor también lo denunció