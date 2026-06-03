Nueva interna en La Libertad Avanza: le recriminan a Patricia Bullrich por su objeción de conciencia

Las tensiones dentro de La Libertad Avanza volvieron a quedar expuestas este miércoles durante una reunión del bloque de senadores oficialistas. El encuentro, que se extendió durante varias horas, estuvo atravesado por fuertes cuestionamientos hacia Patricia Bullrich , luego de que la legisladora se desmarcara de la postura impulsada por el Gobierno nacional respecto de un polémico pliego judicial.

En redes sociales Milei salió a respaldar el retiro del pliego de Michelli y profundizó la diferencia con Bullrich

Según trascendió desde ámbitos parlamentarios, los senadores más cercanos a Karina Milei apuntaron contra la titular de la bancada libertaria por haber expresado públicamente su desacuerdo con la decisión de retirar la candidatura de Verónica Michelli para un cargo en la Justicia.

Entre quienes encabezaron las críticas estuvo la neuquina Nadia Márquez, una de las dirigentes identificadas con el sector que responde a la secretaria general de la Presidencia. De acuerdo con las versiones surgidas tras el encuentro, la legisladora cuestionó con dureza la actitud de Bullrich y le reclamó priorizar la estrategia política del oficialismo por encima de posiciones individuales.

Las diferencias comenzaron a profundizarse días atrás, cuando Bullrich anunció que mantendría una “objeción de conciencia” frente a la decisión del Gobierno de retirar el pliego de Michelli, cuñada del periodista Hugo Alconada Mon. La postura de la senadora generó malestar dentro de sectores del oficialismo, que consideran que la bancada debe actuar de manera coordinada en temas sensibles para la gestión de Javier Milei.

Durante la reunión, los cuestionamientos no se limitaron al contenido de su decisión. Algunos legisladores también le reprocharon haber dado a conocer su posición públicamente antes de debatirla formalmente dentro del bloque. Según señalaron fuentes parlamentarias, ese aspecto fue interpretado como una señal de descoordinación interna en un momento de alta sensibilidad política.

Pese a los cuestionamientos, Bullrich evitó responder a las críticas y sostuvo la postura que ya había expresado en los últimos días. La senadora ratificó su desacuerdo con el retiro del pliego y dejó en claro que mantendrá su posición cuando el tema llegue al recinto.

El encuentro también sirvió para analizar el clima interno que atraviesa el oficialismo en la Cámara alta. La discusión puso en evidencia diferencias sobre la conducción política y la estrategia parlamentaria, en momentos en que el Gobierno busca consolidar apoyos para avanzar con distintos proyectos legislativos.

Aun así, Bullrich no quedó completamente aislada dentro del espacio. Entre quienes respaldan su posición aparecen el formoseño Francisco Paoltroni y los cordobeses Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero, quienes comparten la idea de no acompañar el retiro de la postulación judicial.

La discusión reflejó una vez más las tensiones que conviven dentro de La Libertad Avanza y que, pese a los intentos por mantener la unidad, vuelven a emerger cada vez que surgen diferencias sobre decisiones clave del Gobierno nacional.