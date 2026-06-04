Antes del debate por la ley de infraestructura, el PJ salió a rechazar su "tratamiento exprés"

En la antesala de una sesión clave para el Gobierno provincial, el Partido Justicialista de San Juan salió a manifestar públicamente su rechazo al proyecto de "Ley de Financiamiento para el Desarrollo y Crecimiento de la Provincia de San Juan", que este jueves será tratado en la Cámara de Diputados.

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La iniciativa, impulsada por la gestión de Marcelo Orrego, busca autorizar a la Provincia a acceder a financiamiento por hasta 600 millones de dólares para ejecutar obras estratégicas en materia vial, hídrica, sanitaria, energética y habitacional.

Todo indica que el oficialismo cuenta con los números necesarios para avanzar con la aprobación de la norma. A los votos del interbloque de Producción y Trabajo se sumarían los del Bloquismo y otros aliados parlamentarios, lo que le permitiría alcanzar una mayoría suficiente en el recinto.

Sin embargo, minutos antes de la medianoche de este miércoles, diputados, intendentes y concejales justicialistas difundieron un comunicado conjunto en el que expresaron su rechazo al proyecto y cuestionaron la falta de información sobre las condiciones del eventual endeudamiento.

En el documento, el PJ aclaró que no se opone a la obra pública ni al financiamiento para el desarrollo, y reivindicó la inversión estatal como una herramienta fundamental para generar empleo, mejorar la infraestructura y potenciar el crecimiento económico y social de la provincia.

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"Manifestamos nuestra firme convicción de que la obra pública constituye una herramienta fundamental para el desarrollo de la provincia, la generación de empleo, el acceso a la vivienda, la mejora de la infraestructura y la calidad de vida de los sanjuaninos y sanjuaninas", señalaron.

También remarcaron la necesidad de mantener una visión federal del desarrollo, con una participación activa de los municipios en la definición y ejecución de las inversiones públicas.

No obstante, los dirigentes justicialistas sostuvieron que el proyecto presenta interrogantes que aún no fueron debidamente aclarados. Entre ellos mencionaron la falta de precisiones sobre las condiciones financieras del crédito, los plazos de amortización, las tasas de interés y el impacto que el endeudamiento podría tener sobre las cuentas provinciales en los próximos años.

"Creemos que la responsabilidad en la administración de los recursos públicos exige que toda decisión vinculada al endeudamiento provincial sea analizada con la máxima prudencia, transparencia y rigor técnico", indicaron.

Además, cuestionaron el ritmo con el que avanzó la iniciativa en la Legislatura y manifestaron su "rechazo al tratamiento exprés del proyecto de endeudamiento de la provincia".

El comunicado concluye con un llamado a compatibilizar el desarrollo provincial, el fortalecimiento de los municipios y el cuidado de las finanzas públicas, al considerar que esos objetivos deben avanzar de manera conjunta para garantizar un crecimiento equilibrado en todos los departamentos.

La discusión quedará saldada este jueves en el recinto. Allí también quedará en evidencia cuál será la postura de algunos legisladores peronistas pero que en otras ocasiones votaron con el oficialismo como Omar Ortiz, Jorge Castañeda y el referente de la CGT, Eduardo Cabello, cuyos votos aparecen entre los que podrían resultar determinantes para la aprobación de la norma. El de este último resulta clave, puesto que el líder sindical es un defensor de la obra pública y también referente de la UOCRA.