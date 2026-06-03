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Datos

De la mano de la minería, San Juan experimentó un crecimiento del 12,6% en la cantidad de empresas constructoras

La cifra corresponde al mes de abril en relación al mismo mes del año paso, según un informe del IERIC.

Por Redacción Tiempo de San Juan
construcción

Por la actividad minera, la cantidad de empresas constructoras en San Juan experimentó un crecimiento interanual del 12,6% en abril de 2026, en contraste al escenario nacional donde hubo una caída del 0,8% interanual durante el mismo mes. En el empleo tuvo un crecimiento del 9% interanual en marzo, lo que muestra un interesante movimiento económico en el rubro. Esto de acuerdo al último informe del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción de la República Argentina (IERIC).

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La institución detalló en el documento que en abril de 2026 el número de empleadores en actividad alcanzó los 430, lo que representa un incremento interanual del 12,6% respecto a abril de 2025, cuando había 382. De este total, 392 corresponden a empresas constructoras o contratistas y 38 a subcontratistas.

Desde el IERIC señalaron que este dinamismo se vincula, junto con el de Neuquén, al impulso de provincias ligadas a sectores estratégicos como la minería y los hidrocarburos. En este caso, las expectativas en el desarrollo del proyecto Vicuña, la reactivación de proyectos como Casposo y la activación de Hualilán han tenido su efecto en el ámbito de la construcción local.

Respecto a los puestos de trabajo, en marzo de 2026 la provincia registró 7.995 puestos de trabajo formales, lo que representa el 2,2% del empleo total del sector en el país. A diferencia de la tendencia nacional, la entidad dijo que San Juan experimentó una retracción del 1,9% en marzo respecto a febrero. No obstante, en la comparación interanual, el nivel de ocupación se mantiene un 9% por encima de marzo de 2025, con un crecimiento acumulado del 12,7% en el primer trimestre de 2026 en comparación al mismo periodo del año pasado.

En tanto, informaron que el salario nominal promedio de los trabajadores registrados en la provincia alcanzó los $1.282.217,80 en marzo de 2026. Esto implica una suba del 6,8% mensual y un incremento interanual del 39,1%.

Respecto a los datos de la construcción a nivel nacional, el IERIC informó que el consumo de cemento registró una caída interanual del 12,7%, cerrando el primer cuatrimestre con una baja del 3,3%. Exceptuando los años 2024 y 2020 (pandemia), el nivel de consumo en toneladas es el más bajo desde 2007, de acuerdo a la entidad.

En el Indicador Sintético de Actividad de la Construcción (ISAC), un índice elaborado por el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos), en marzo se observó un alza interanual generalizada en casi todos los insumos, destacándose las pinturas para la construcción y el hormigón elaborado. Sin embargo, al comparar con marzo de 2019, el ISAC muestra una contracción del 18%, explicada en gran parte por la caída en obras de infraestructura ante la menor inversión pública nacional.

En referencia a la cantidad de empresas, en abril se registró una caída interanual del 0,8% en la cantidad de empleadores en actividad, totalizando 15.822 en todo el país. El IERIC aseguró que en marzo de 2026 se estimaron 362.525 puestos de trabajo registrados, lo que representa un alza del 1,8% mensual y un crecimiento del 2,1% interanual.

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