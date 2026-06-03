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Escándalo

Para el secretario de Cultura, los abucheos a Duprat y Cohn en los Premios Sur fueron "un clásico de kukas"

Leonardo Cifelli, secretario de cultura de la Nación, reaccionó tras el abucheo del público a los cineastas Mariano Cohn y Gastón Duprat durante el homenaje a Luis Brandoni, en la entrega de los Premios Sur al cine argentino.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La vigésima edición de los Premios Sur, celebrada este martes 2 de junio en el Teatro Presidente Alvear, se vio sacudida por un clima de máxima tensión durante el homenaje al histórico actor Luis Brandoni. Lo que debía ser un segmento emotivo de la noche derivó en un escándalo cuando los directores Mariano Cohn y Gastón Duprat fueron silbados y abucheados por el público tras realizar declaraciones con un fuerte tinte político.

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El origen del conflicto

El homenaje, presentado por la ministra de Cultura de CABA, Gabriela Ricardes, incluyó la invitación al escenario de Cohn y Duprat, quienes trabajaron con Brandoni en éxitos como Mi obra maestra y la serie Nada. Sin embargo, la atmósfera cambió drásticamente cuando los realizadores manifestaron no estar de acuerdo con las posturas de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina.

La situación escaló cuando los directores recordaron que Brandoni "fue perseguido por el gobierno peronista" y mencionaron su falta de protagonismo y oportunidades laborales durante la gestión del kirchnerismo debido a sus posiciones políticas. Estas palabras provocaron que diversos sectores de la sala estallaran en silbidos, abucheos y gritos, interrumpiendo el discurso de los productores.

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Repercusiones en la sala

A pesar de la incomodidad, el tributo continuó con la proyección de imágenes de la carrera del actor, lo que logró recuperar por momentos el aplauso de los presentes. Tras el episodio, el productor Matías Mosteirín aclaró que las expresiones de rechazo no fueron dirigidas hacia la figura de Brandoni, sino específicamente contra las declaraciones de los directores. Por su parte, Saula Benavente, pareja del actor en sus últimos años, señaló que el artista ya estaba acostumbrado a recibir críticas de distintos sectores.

La dura reacción de Leonardo Cifelli

El impacto del incidente llegó rápidamente a las esferas gubernamentales. El secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, utilizó sus redes sociales para repudiar lo sucedido, calificando el episodio como "un clásico de los kukas".

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En su publicación en la red social X, la cual concluyó con una etiqueta al presidente Javier Milei, Cifelli sostuvo: "Se hacen los demócratas y quieren silenciar a todos los que piensan distinto con silbidos, abucheos y agresiones". Además, defendió a los directores y al homenajeado, afirmando que Brandoni es un ejemplo de la cultura argentina que ya tuvo que tolerar este tipo de situaciones en el pasado.

Una industria en crisis

Este episodio no fue un hecho aislado, sino que se dio en una gala marcada por discursos sobre la crisis del cine argentino y el intenso debate por el financiamiento cultural. El evento dejó en evidencia la profunda "grieta" que atraviesa al ambiente artístico nacional, donde las diferencias políticas parecen haber ganado terreno incluso en los espacios de celebración y reconocimiento profesional.

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