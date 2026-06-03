Glaciar Vinciguerra: el peligroso desafío en el que murieron el guía y la turista uruguaya

Ayer por la tarde se confirmó el hallazgo de los cuerpos de Emiliano Feidas, un guía de montaña local, y Abril Melina Marino Pereira, una turista uruguaya de 25 años. Las víctimas fallecieron durante una excursión en el Glaciar Vinciguerra, en la provincia de Tierra del Fuego. El operativo de búsqueda estuvo encabezado por personal de Defensa Civil del Municipio de Ushuaia y por agentes de la Comisión de Auxilio.

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Medios locales informaron que las alertas se emitieron el lunes por la noche, al iniciarse la búsqueda. Y luego de que la madre del hombre notificara que no habían regresado en el horario previsto.

El operativo se desplegó durante toda la madrugada de ayer, con equipos de rescate que permanecieron en la zona hasta las 5:00 de la mañana y reanudaron las tareas a las 6:00. Los rescatistas ubicaron ambos cuerpos en la parte superior del Glaciar Vinciguerra. Las primeras hipótesis señalan que ambos habrían sufrido una caída de gran magnitud mientras ascendían por uno de los tramos más exigentes del recorrido.

La recuperación de los cadáveres se vio dificultada por las condiciones climáticas adversas y la complejidad del acceso, elementos destacados por la Comisión de Auxilio y la Policía de Tierra del Fuego. Desde la Secretaría de Turismo local advirtieron que el terreno presenta alta dificultad y que la exigencia física requerida para la excursión es elevada.

Cómo es el sendero al Glaciar Vinciguerra

El sendero al Glaciar Vinciguerra - que debe su nombre al zoólogo Vinciguerra, acompañante del explorador Giácomo Bove en una expedición ítalo-argentina en 1882-, en Tierra del Fuego, es una de las rutas de trekking más reconocidas de la zona de Ushuaia, y comienza en el Valle de Andorra, a unos 8 km del centro de la ciudad, y recorre diversos ambientes naturales como turberas, bosques andinos y zonas de alta montaña. El trayecto tiene una dificultad media a alta y requiere una buena preparación física, sobre todo por las pendientes y la presencia de barro, hielo y nieve, especialmente en otoño e invierno.

La caminata total ida y vuelta abarca entre 11 y 16 km, dependiendo de si se hacen desvíos a la Laguna Encantada. El recorrido principal hasta la Laguna de los Témpanos y el glaciar demanda unas 6 a 7 horas en total, sin contar paradas prolongadas. El primer tramo atraviesa un terreno húmedo y llano, cruzando turberas junto al Arroyo Grande, y luego se ingresa a un bosque con subidas pronunciadas y zonas de barro.

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Tras el bosque, el último ascenso es por una ladera pedregosa hasta la laguna, desde donde se puede bordear el agua y llegar al pie del glaciar, donde suelen formarse cuevas de hielo. No obstante, el acceso a estas formaciones está prohibido debido al riesgo de derrumbes y colapsos.

La restricción fue implementada por las autoridades de Tierra del Fuego a partir de informes técnicos que identificaron un proceso de derretimiento activo, presencia de cavidades internas, filtraciones de agua y modificaciones constantes en la estructura del hielo. Especialistas advirtieron que estas condiciones pueden originar desprendimientos repentinos, incluso en ausencia de señales visibles de peligro. La prohibición se aplica durante todo el año y afecta tanto a turistas como a residentes.

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El sendero está señalizado, aunque las marcas pueden ser pequeñas o faltar en algunos sectores, por lo que se recomienda usar GPS o aplicaciones. Es fundamental llevar calzado adecuado, ropa impermeable y bastón de trekking. Las excursiones guiadas están disponibles, aunque el recorrido puede hacerse de manera autónoma por personas con experiencia en montaña.

Por seguridad, se aconseja iniciar la caminata temprano, ya que el regreso puede complicarse si oscurece. El sendero no es apto para personas con movilidad reducida, niños pequeños o quienes no estén habituados a caminatas de esfuerzo sostenido. Durante el trayecto se observan elementos de medición científica que monitorean el comportamiento del glaciar frente al cambio climático, por lo que se solicita no intervenirlos.

Un grupo de excursionistas recorre los senderos cerca del Glaciar Vinciguerra, un sitio Ramsar reconocido por su invaluable ecosistema de turberas, bajo la imponente vista del Cerro Vinciguerra.

“La gente que realiza este tipo de actividad sabe que está en peligro, está todo el tiempo ahí latente. Es una actividad que tiene riesgo, ya de por sí”, había afirmado Cristian Alvarez, director de Defensa Civil del Municipio de Ushuaia e integrante de la Comisión de Auxilio.