Una mamá denunció que una docente maltrató a su hija en un colegio sanjuanino

Una mamá denunció que la maestra de Música maltrató a su hija en un colegio sanjuanino.

Las autoridades de un colegio de San Juan habrían iniciado reuniones internas para analizar una denuncia presentada por la madre de una alumna de 12 años, quien asegura que su hija sufrió una situación de maltrato por parte de una docente durante una clase.

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La denunciante, identificada como Silvina, relató a Radio Mil20 que el episodio ocurrió la semana pasada y tuvo como protagonista a una profesora de Música. Según indicó, tras la jornada escolar la adolescente regresó a su casa en un estado de profunda angustia.

De acuerdo con el testimonio de la madre, la estudiante cursa primer año del nivel secundario y presenta un trastorno del aprendizaje por el que recibe acompañamiento profesional desde hace años. También señaló que tanto la institución como el gabinete escolar están al tanto de esa condición.

Siempre según la versión de la familia, durante una actividad desarrollada en el aula la docente habría elevado el tono de voz, golpeado el banco donde se encontraba la alumna y le habría pedido participar de manera oral frente al resto de sus compañeros. La madre sostuvo que, habitualmente, su hija realiza este tipo de exposiciones desde su lugar debido a sus necesidades particulares.

"Cuando la retiré del colegio estaba llorando y no podía hablar. Después logró tranquilizarse y contarme lo que había pasado", expresó Silvina. Asimismo, cuestionó que la familia no hubiera sido informada sobre el estado emocional de la adolescente durante el horario escolar, pese al malestar que habría manifestado.

Luego de la denuncia, la mujer mantuvo conversaciones con integrantes del gabinete escolar y fue convocada por directivos del establecimiento. Además, estaba previsto un encuentro con el representante legal de la institución y la docente señalada para conocer su versión de los hechos y avanzar en el análisis de lo ocurrido.

La madre afirmó que recibió muestras de apoyo tanto de estudiantes como de otras familias del curso. Según contó, varios compañeros se comunicaron con su hija para alentarla a regresar a clases y algunos habrían aportado relatos sobre lo sucedido ese día.

En ese contexto, la denunciante aseguró que algunos alumnos describieron los gritos y las actitudes intimidatorias como una forma habitual de desenvolverse de la docente durante las clases, aunque esa versión todavía forma parte del proceso de revisión que lleva adelante la escuela.

Silvina también destacó que su hija asiste a la misma institución desde el jardín de infantes y que, gracias al trabajo conjunto de docentes y profesionales, había logrado importantes avances en su trayectoria educativa y en su integración social.

Sin embargo, sostuvo que la situación denunciada afectó significativamente ese proceso. "Los avances que logramos durante años no se recuperan de un día para otro. Hoy ella no quiere volver a la escuela", manifestó.

Mientras continúan las instancias de diálogo con las autoridades educativas, la familia aguarda definiciones y eventuales medidas que permitan garantizar el bienestar de la estudiante y del resto de la comunidad escolar.