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Investigación

Allanaron la casa de la mamá de Barrelier: estuvo presente la división de canes

Los investigadores quieren determinar si tiene relación con el femicidio de Agostina Vega.

Por Agencia NA
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La casa de la mamá de Claudio Gabriel Barrelier, el detenido por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba, fue allanada este martes por la mañana y en el lugar estuvo presente la división de canes.

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Conforme a la información aportada a la Agencia Noticias Argentinas, el operativo en el cruce de las calles Tucumán y Fray José León Torres estuvo relacionado a determinar si Viviana tiene relación con el brutal crimen de la adolescente.

En ese sentido, detallaron que participó la División de Canes y ahora se dejó una consigna policial en la puerta de la vivienda.

Asimismo, otro de los puntos que se busca establecer es si existió una comunicación entre la mujer y su hijo horas antes de abandonar el cuerpo de la menor en un descampado de 200 hectáreas en el barrio Ferreyra.

Estas medidas fueron tomadas con el objetivo de saber si Barrelier actuó solo o si alguien de su entorno encubrió el crimen.

FUENTE: Agencia NA

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