Atención jubilados: el trámite que pide PAMI para evitar restricciones en tu cuenta

PAMI exige validar la identidad de los usuarios para reforzar la seguridad de las cuentas y prevenir estafas.

Los afiliados de PAMI deberán completar un nuevo trámite obligatorio para seguir utilizando sin inconvenientes los servicios digitales de la obra social. La medida alcanza a quienes utilizan la plataforma Mi PAMI y apunta a reforzar la seguridad de las cuentas, reducir el riesgo de fraudes y proteger los datos personales de los usuarios.

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Según informó el organismo, todos los usuarios deberán realizar una validación de identidad que incluye la actualización de datos personales y la confirmación de distintos mecanismos de contacto.

La modificación ya comenzó a aplicarse tanto en la página web como en la aplicación móvil y forma parte de una estrategia para fortalecer los controles de acceso a los servicios digitales.

Trámites online para jubilados

Desde PAMI explicaron que el crecimiento de los trámites online incrementó los riesgos vinculados con el robo de cuentas, las estafas digitales y el uso indebido de información personal.

Por ese motivo, la obra social decidió implementar un sistema de autenticación más seguro que permita verificar que cada cuenta esté asociada a una persona real y correctamente identificada.

El objetivo es evitar situaciones de fraude que afectan especialmente a los jubilados y pensionados, uno de los grupos más vulnerables frente a las maniobras de ciberdelincuentes.

Además, la validación permitirá reforzar la protección de trámites sensibles como la gestión de recetas electrónicas, órdenes médicas y turnos online.

El nuevo sistema exige que los afiliados revisen y confirmen información clave vinculada a sus perfiles.

Entre los datos obligatorios se encuentran una dirección de correo electrónico vigente, un número de teléfono celular actualizado y la verificación de los datos personales registrados en la plataforma.

También será necesario crear o actualizar una contraseña segura, con mayores niveles de protección que permitan reducir los riesgos de accesos no autorizados.

Desde el organismo remarcaron que cualquier inconsistencia en los datos podría impedir completar correctamente el proceso de validación.

Para completar la validación, los afiliados deberán ingresar a la plataforma oficial utilizando su usuario habitual.

Una vez dentro del sistema, tendrán que seguir los siguientes pasos:

Ingresar a Mi PAMI con usuario y contraseña.

Validar la dirección de correo electrónico mediante un código de confirmación.

Cargar y verificar un número de celular activo.

Revisar y confirmar los datos personales registrados.

Crear o actualizar una contraseña segura.

Finalizar el proceso de validación para habilitar todos los servicios digitales.

Quienes todavía no posean una cuenta deberán realizar el registro dentro del sistema actualizado antes de completar estos pasos.

Pami advierte

Los usuarios que no completen el trámite podrían enfrentar restricciones para operar en la plataforma.

Las limitaciones podrían afectar el acceso a herramientas como la credencial digital, las recetas electrónicas, los turnos online y otros servicios que actualmente se gestionan de manera virtual.

Por ese motivo, la recomendación es realizar la validación cuanto antes para evitar inconvenientes futuros en el uso de la plataforma.

De todos modos, la obra social aclaró que las credenciales físicas continúan vigentes durante todo 2026 y que las gestiones presenciales siguen funcionando normalmente.

Junto con la implementación del nuevo sistema, PAMI difundió una serie de consejos destinados a mejorar la seguridad de los afiliados.

El organismo recordó que nunca solicita contraseñas, códigos de verificación ni datos bancarios a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos o mensajes.

Además, recomendó acceder únicamente desde canales oficiales y evitar compartir información sensible con terceros.

La validación obligatoria forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la seguridad digital de los afiliados y garantizar que los servicios online continúen funcionando de manera segura y confiable.

FUENTE: Canal26