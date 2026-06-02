Trágica aventura: murieron un guía de montaña y una turista uruguaya

Un guía de montaña y una turista uruguaya fallecieron este martes mientras realizaban trekking en el Glaciar Vinciguerra ubicado en la ciudad de Ushuaia y uno de los más visitados de la provincia de Tierra del Fuego.

Según información de los medios locales a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, ambas víctimas fueron halladas en la mañana de este martes, tras haber sido buscadas desde la noche el lunes por la Comisión de Auxilio de la citada ciudad junto con la Policía de Tierra del Fuego.

En tanto, se indicó que la búsqueda comenzó luego de que la madre del guía informó que las dos personas no regresaron de la excursión al glaciar, mientras que se señaló el operativo se desarrolló en condiciones climáticas adversas y en un terreno de difícil acceso.

La Comisión de Auxilio local pudo detectar que en la parte superior del glaciar se encontraban sin vida dos personas que fueron identificadas como Emiliano Feida, un guía de montaña de Ushuaia, de unos 40 años, y una mujer identificada como Abril Melina Marino Pereira, una turista uruguaya de 25 años.

Según trascendió, ambas personas habrían sufrido una violenta caída mientras realizaban trekking en el Glaciar Vinciguerra que sería una de las experiencias más exigentes de Ushuaia, ya que, el recorrido implica entre 13 y 14 kilómetros de ida y vuelta, con varias horas de marcha atravesando turbales, pendientes pronunciadas, sectores de roca húmeda y zonas de hielo o nieve, según la época del año.

FUENTE: Agencia NA