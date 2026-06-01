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Crimen

Otro brutal femicidio: la secuestró, la mató a puñaladas, y se quiso suicidar

"'¡Mi novio me tiene de rehén, necesito ayuda!', fue el último mensaje que Noelia Carolina Romero logró transmitir al 911 antes de ser asesinada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La localidad de Temperley, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, se convirtió este sábado en el escenario de un brutal femicidio que ha conmocionado a la provincia. Noelia Carolina Romero, de 30 años, fue asesinada por su pareja, Tomás Adrián Núñez (30), quien la mantuvo como rehén antes de quitarle la vida.

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Un desesperado pedido de ayuda

El trágico episodio comenzó a salir a la luz tras un llamado al 911 realizado por la propia víctima. Según fuentes de la investigación, Noelia alcanzó a decir: “¡Mi novio me tiene de rehén, necesito ayuda!”, antes de que la comunicación se interrumpiera. Al llegar al domicilio ubicado en la calle Lavalle al 1700, los efectivos de la comisaría 3ª de Lomas de Zamora oyeron gritos desesperados de auxilio desde el interior de la propiedad.

Pese a los intentos de negociación por parte de la Policía Bonaerense que se extendieron durante varias horas, las conversaciones no tuvieron éxito. Ante la falta de avances, los agentes debieron ingresar a la vivienda por los techos y la puerta trasera.

Escena dantesca y detención del agresor

Al entrar a la casa, la policía halló una escena desgarradora: Romero ya se encontraba sin vida con heridas de arma blanca en el tórax y el cuello.

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En el mismo lugar se encontraba Núñez, quien había intentado suicidarse utilizando la misma cuchilla de cocina con la que atacó a su novia. El agresor presentaba cortes en el cuello y las muñecas, pero fue trasladado de urgencia al Hospital Luisa C. de Gandulfo, donde permanece internado fuera de peligro y bajo custodia policial.

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Avances en la investigación

La causa ha quedado bajo la órbita de la UFI N° 17 de Lomas de Zamora, especializada en violencia familiar y de género, bajo la dirección del fiscal Jorge Grieco. En el lugar del crimen, los peritos secuestraron el arma homicida: un cuchillo de cocina de mango negro manchado de sangre. La principal hipótesis que manejan los investigadores sobre el móvil del crimen apunta a una presunta infidelidad.

Contexto de una crisis de violencia

Este nuevo caso se suma a una preocupante ola de violencia de género en el país. El femicidio de Noelia Romero ocurrió en medio de la conmoción nacional por el asesinato de Agostina Vega en la ciudad de Córdoba —quien murió por asfixia y presentaba signos de abuso sexual— y el reciente hallazgo del cuerpo de una adolescente de 17 años que estaba desaparecida en Misiones. Estos hechos refuerzan la gravedad de la crisis de femicidios que atraviesan distintas provincias argentinas.

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