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Judiciales

Se enojó por una mala venta de cubiertas y amenazó con un rifle a su vecino en Valle Fértil

El acusado fue detenido este martes y ya quedó en libertad. Será investigado por tenencia ilegal de arma y amenazas agravadas. Tendrá prohibido acercarse al denunciante.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Una transacción comercial fallida por la venta de unos neumáticos derivó en una noche de máxima tensión y una posterior causa penal en Valle Fértil. Lo que comenzó como un reclamo económico terminó con un hombre armado con un rifle en la puerta de una gomería y un posterior despliegue judicial que sentó al acusado frente al juez de Garantías este martes.

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El imputado, identificado como Pablo Rafael Páez, fue detenido este martes 2 de junio de 2026. Tras la audiencia de formalización de la investigación, recuperó la libertad, pero quedó bajo la sospecha de haber amedrentado gravemente a un vecino de Villa San Agustín.

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"Te pensás que no soy capaz de darte un plomazo"

Según consta en el expediente penal, la historia comenzó a desmoronarse el pasado 16 de mayo. Alrededor de las 22:00 horas, el damnificado -de apellido Rojas- se encontraba en el interior de su casa cuando recibió un mensaje de texto de Páez, quien le advertía que estaba afuera de su gomería.

Rojas salió a atenderlo y en ese instante comenzó la discusión motivada por cuestiones de dinero relacionadas con la compraventa de un par de cubiertas. Los ánimos se elevaron rápidamente hasta que Páez rompió todo límite: se dirigió hacia su automóvil, sacó de su interior un arma de fuego tipo rifle y encaró a la víctima.

“¿Qué te pensás, que no soy capaz de darte un plomazo?”, fue la cruda amenaza que lanzó Páez mientras exhibía el arma. Tras el amedrentamiento, el agresor volvió a subirse a su vehículo y se dio a la fuga. Conmocionado por la gravedad de la situación, Rojas se dirigió de inmediato a la comisaría local para radicar la denuncia correspondiente.

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Tras su captura a principios de esta semana, Páez compareció ante el juez de Garantías, Pablo Leonardo León. La acusación fiscal estuvo representada por el ayudante fiscal Dr. Sánchez, quien le imputó provisoriamente los delitos de tenencia ilegítima de arma de fuego en concurso real con amenazas agravadas por el uso de arma de fuego, en calidad de autor. El magistrado concedió un plazo de 6 meses para la Investigación Penal Preparatoria (IPP).

El acusado, asistido legalmente por el defensor Ruiz Manini, decidió hacer uso de la palabra durante la audiencia para dar su versión de los hechos, intentando justificar la presencia del armamento pero negando la agresión.

“El arma es de mi papá, pero estaba ahí porque la estaba cuidando. Yo fui al domicilio de él (por Rojas) y nunca le mostré el arma”, argumentó Páez ante el juez.

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A pesar de la gravedad y al no registrarse riesgos procesales que dictaran una prisión preventiva, el juez León dispuso que Páez transite el proceso penal en libertad.

Entre las medidas cautelares impuestas, el imputado tiene la obligación de presentarse una vez por mes en la Comisaría 12da de Valle Fértil para firmar la planilla correspondiente. Asimismo, se le dictó una prohibición absoluta de acercamiento a menos de 300 metros de la víctima, así como también la restricción de realizar cualquier tipo de acto turbatorio.

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