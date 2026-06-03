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Ajuste

El Gobierno Nacional planifica nuevos recortes de personal en todos los ministerios

Federico Sturzenegger mantiene activa la motosierra y pretende despedir más trabajadores estatales.

Por Agencia NA
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Tal como anticipó el presidente Javier Milei, la administración libertaria sigue pensando en que recortes puede hacer ministerio por ministerio. Y quien es el ejecutor de esa política de Estado es Federico Surzenegger, el ministro de Desregulación y Transformación.

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En las últimas semanas se vieron a funcionarios del área del ex titular del Banco Central en la era Mauricio Macri pisar distintas carteras. El objetivo es ver cuantas personas se desempeñan, que funciones cumplen, si es necesaria la dotación. Y, fundamentalmente, si las mismas tareas se pueden cumplir con menor personal.

Según reveló un ministro citado por NA, cada vez que gente de Sturzenegger aparece por las oficinas se deja bien en claro la necesidad de continuar con más recortes de trabajadores en la segunda mitad de año, en lo posible en cada área estatal.

Es decir, la motosierra no va a apagarse y los funcionarios de primera línea estiman que no habrá dificultades en cumplir con las metas de ajuste. Aunque otras personas que se desempeñan en la administración libertaria no son tan optimistas y creen que echar empleados determinará dificultades en la gestión.

Para evitar más recortes, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) promete batalla y visibilización de conflictos en la última parte del año. “No podemos quedarnos en silencio o avanzar hacia el matadero. Nosotros vamos a confrontar”, avisó su jefe, Rodolfo Aguiar.

También, el líder sindical advirtió que “las paritarias se tienen que reabrir de manera inmediata y, si no sucede eso, los vamos a llenar de conflictividad en el Estado”.

En la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), el sindicato que tiene la jefatura de Andrés Rodríguez, la mirada es negativa hacia los planes del Gobierno. Pero evitan mencionar si habrá una medida de fuerza ante la pregunta de este medio. “Vemos con mucha preocupación que este gobierno ha generado una política de ajuste muy fuerte, sobre todo en el Estado Nacional", es el primer análisis.

A su vez, remarcaron que desvincularon "a un montón de compañeras y compañeros que tienen más de 10 años de antigüedad, muy formados y muy preparados que lo han demostrado incluso cuando tuvieron que atravesar el examen que este gobierno realizó a todos los trabajadores y que fue aprobado por un 95%”.

"Siguen echando gente y lo que más preocupa es que el nivel de los ingresos salariales están lamentablemente perdiendo capacidad remunerativa”, plantearon.

“Para el futuro creemos que el Estado debe ser una entidad que sirva con justicia social a la sociedad que, verdaderamente, se la está descuidando mucho actualmente. Esto tiene que cambiar porque el Estado le pertenece a la comunidad, no a un gobierno. Por lo tanto, podemos hablar de eficientizarlo lo que sea necesario, pero nunca de destruirlo o dejarlo en una situación totalmente vulnerable que no logre contener a la gente que más necesita del Estado”, indicaron.

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