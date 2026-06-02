La madre de Agostina reconoció que ayudó a pagar la fianza de Barrelier: "Creímos que era inocente"

Melisa Heredia contó que colaboró con la familia de Claudio Barrelier cuando fue detenido en 2025. "Pensábamos que no tenía nada que ver", afirmó mientras continúa internada tras conocer el desenlace de la búsqueda de su hija.

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La investigación por el femicidio de Agostina Vega sigue sumando elementos estremecedores. En las últimas horas se conoció una declaración de Melisa Heredia, madre de la adolescente, quien reveló que tiempo atrás ayudó económicamente a Claudio Barrelier, hoy señalado como el principal sospechoso por el crimen.

Según relató la mujer en una entrevista con el diario La Voz, ella y otras personas colaboraron para reunir fondos destinados a la fianza del acusado cuando fue detenido el año pasado en una causa por el secuestro de una joven.

"Lo ayudamos mucho porque creíamos que era inocente", explicó Heredia al recordar aquella situación. En ese momento, aseguró, desconocían detalles de la investigación que lo involucraba y confiaban en la versión que circulaba entre familiares y allegados.

La causa a la que hizo referencia ocurrió en 2025, cuando Barrelier fue arrestado acusado de privar de la libertad a una mujer, a quien habría mantenido retenida e intentado atacar sexualmente.

Mientras tanto, Melisa Heredia permanece internada debido al fuerte impacto físico y emocional que sufrió durante los días previos al hallazgo del cuerpo de su hija. Según contaron sus familiares, prácticamente había dejado de alimentarse e hidratarse mientras se desarrollaba la intensa búsqueda.

Miguel, abuelo de Agostina, había explicado días atrás que la familia debió comunicarle la noticia bajo supervisión médica. "Tuvieron que sedarla", expresó con visible angustia. También relató que, tras enterarse de la muerte de la adolescente, comenzó a hacer preguntas que nadie podía responder en ese momento.

Con el hallazgo del cuerpo, la investigación ingresó en una nueva etapa. Ahora los peritos trabajan sobre distintos elementos de prueba para reconstruir los movimientos de la víctima y establecer con precisión las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

En paralelo, también habló Viviana, madre de Claudio Barrelier. La mujer manifestó su desconcierto ante las acusaciones que pesan sobre su hijo y aseguró no encontrar explicaciones para lo sucedido.

"Lo crié bien, no sé en qué se convirtió", expresó ante los medios. Según contó, mantuvo contacto telefónico con él hasta poco antes de su detención y la última vez que lo vio fue apenas un día antes del operativo policial.

Profundamente afectada, afirmó que no logra comprender la situación y sostuvo que, si pudiera hablar con él, le preguntaría por qué provocó semejante tragedia. "No voy a entender nunca esta monstruosidad", concluyó.