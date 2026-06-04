En San Juan, por segunda vez en la semana, policías protagonizan choques en moto

El accidente que involucró a dos motos este miércoles, en la esquina de San Luis y Sarmiento.

Siniestros viales que tienen como protagonistas a efectivos policiales que circulan en moto sumó un nuevo episodio este miércoles por la mañana en Capital. Se trata del segundo choque en apenas tres días en el que intervienen integrantes de la fuerza provincial mientras se desplazaban en motocicleta. En esta oportunidad, una pareja de uniformados colisionó con otra moto en la que viajaban una mujer y su hija menor, cuando ambas partes circulaban por calle San Luis.

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En Capital Milagro tras un violento choque en el lateral de la Ruta 40 con una policía como protagonista

El hecho ocurrió alrededor de las 8:30 en la intersección de San Luis y Sarmiento. Según las primeras informaciones, el choque involucró a una motocicleta Motomel de 150 centímetros cúbicos conducida por un funcionario policial que trasladaba a su pareja, también integrante de la Policía de San Juan. Ambos habían finalizado su turno de trabajo y se dirigían a descansar.

Por la misma arteria y también en dirección oeste, circulaba una motocicleta de 110 centímetros cúbicos conducida por una mujer, quien llevaba a su hija hacia la Escuela Sarmiento. Al llegar al cruce con Sarmiento, ambos rodados colisionaron y los cuatro ocupantes terminaron sobre el asfalto.

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La única persona que debió ser trasladada al Hospital Rawson fue la mujer policía, quien sufrió un fuerte golpe en una de sus piernas.

Respecto de la mecánica del siniestro, existen versiones contrapuestas. El efectivo policial sostuvo que al llegar a la intersección accionó la luz de giro para doblar hacia el sur por calle Sarmiento y que, en esas circunstancias, se produjo el impacto con la motocicleta de menor cilindrada.

Sin embargo, la conductora de la moto 110 aseguró que fue el uniformado quien realizó una maniobra inesperada. En declaraciones a Tiempo de San Juan, relató: “Veníamos con mi hija a la escuela Sarmiento, por calle San Luis, y justo en la esquina chocamos con la otra moto. Mi hija tiene todo el golpe en la pierna. Yo venía por la orilla y él por el medio; quiso doblar y ahí me chocó. Caímos con mi hija en el medio de la calle”.

La principal diferencia entre ambas versiones radica en determinar quién intentó sobrepasar al otro antes de realizar el giro sobre calle Sarmiento.

En el lugar trabajó personal policial y también se encontraba circunstancialmente el fiscal de la UFI de Delitos Especiales, Sebastián Gómez, quien supervisó algunas medidas iniciales. Debido a que las lesiones fueron de carácter leve, no se dispusieron medidas de mayor complejidad.

El antecedente

El nuevo episodio se suma a otro siniestro ocurridos en los últimos días que también tuvo a una policía como protagonista.

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Durante la mañana del martes, otra agente policial resultó herida en un violento accidente registrado en el lateral oeste de Ruta 40, entre calles Cerdera y Correa. La mujer, que presta funciones en la unidad de Delitos contra la Propiedad, conducía una motocicleta marca Kesller cuando impactó contra la parte trasera de un camión recolector de residuos que se encontraba detenido realizando tareas de recolección.

Producto de la violencia del impacto, la motociclista quedó inconsciente y debió ser trasladada al Hospital Rawson. Posteriormente se informó que evolucionaba favorablemente y que se encontraba fuera de peligro.